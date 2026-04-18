Abiertas las inscripciones en las bandas cofrades de Ferrol

​ ​La Banda de la OJE convoca este sábado un ensayo abierto a la participación de quien quiera probar a tocar un instrumento Jorge Meis

Cuando finaliza la Semana Santa es la época propicia para que las bandas y agrupaciones musicales abran las inscripciones tratando de captar a nuevos componentes, puesto que apuntarse a aprender a tocar algún instrumento es un buen remedio para curarse la “morriña” de las procesiones.

En este contexto, las formaciones ferrolanas han vuelto a dar un paso adelante animando a quienes estén interesados a acompañarlos en ensayos abiertos o a escribirles para poder ir a probar la experiencia sin ningún compromiso. Cabe recordar que estos colectivos son mucho más que la banda sonora de la Pasión al suponer una escuela de música gratuita y también un refugio para jóvenes —y no tan jóvenes— al ser accesibles para toda la ciudadanía.

Cómo apuntarse

En el caso de Acotaga, afirman desde sus perfiles que “no importa el nivel que tengas: si te gusta la música, la Semana Santa o quieres aprender a tocar un instrumento, este es tu sitio”. Se puede contactar con ellos en el 616 682 322 y en sus redes.

Por su parte, la AM Virgen de la Amargura celebró este viernes su jornada de puertas abiertas, pero basta con mandar un correo a amarguraferrol@gmail.com o llamar a los teléfonos 698 174 660 y 616 630 044 —además de sus canales sociales— si se desea aprender o tocar junto a ellos y ellas.

En el caso de la Banda de Nuestra Señora de las Angustias, están abiertos a recibir a personas de todas las edades que quieran aprender gaita, corneta, tambor o bombo, así como llevar la escolta del banderín. Se les puede contactar en sus redes, al igual que a la AM Cristo de la Buena Muerte, que también ayer celebró un ensayo abierto y recibe solicitudes. “No necesitas experiencia, solo pasión y compromiso”, animan.

Lo mismo ocurre con AM Virgen del Carmen, a los que se puede enviar un mensaje por WhatsApp al 646 936 906 con el nombre, edad e instrumento que se desea tocar o aprender. Tampoco importa que no haya destreza previa en la Banda de CC y TT Nuestro Padre Jesús Nazareno, pudiéndose contactar con ellos a través de sus redes o acudiendo a la reunión para nuevos componentes que organizan para el próximo martes, 21 de abril, a las 20.00 en su local, ubicado bajo el estadio de A Malata.

Finalmente, la AM Nuestra Señora del Nordés-OJE Ferrol convoca este sábado, a las 16.00 horas en su sede de la carretera de Castilla 58-64, un ensayo para que quien quiera y pueda ir a probar su instrumento favorito entre gaita, trompeta, fliscornio, trombón, tuba, bombardino, corneta o percusión. Asimismo, se les puede contactar en redes o a través del número de teléfono 625 723 743.