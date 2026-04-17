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Sociedad

Seguridad y ciberestafas, a estudio en la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra

Redacción
17/04/2026 19:05
AXF charlab
Foto del grupo que tomó parte en la charla este viernes
Cedida
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La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) organizó este viernes una charla informativa titulada: “Consellos de seguridade e ciberestafas”, que impartió Beatriz Miño, una de las responsables de la delegación de Participación Cidadá de la comisaría de la Policía de Ferrol-Narón.

 Explican desde AXF que en este encuentro las personas asistentes tuvieron la ocasión de conocer herramientas, así como recomendaciones prácticas dirigidas a reforzar la seguridad en el entorno digital. 

Durante la sesión la experta también ofreció una serie de pautas para prevenir posibles fraudes y situaciones varias que pueden darse a través de las redes o internet. Se trata de una problemática que es cada vez más habitual y de ahí el interés que despertó la propuesta planteada por la asociación entre los usuarios.

 Desde la entidad se valora “moi positivamente a realización deste tipo de iniciativas, que contribúen a achegar información útil e accesible á comunidade, fomentando a autonomía e a seguridade no uso das novas tecnoloxías”. La asociación agradece la colaboración de la Policía Nacional y, en particular, de Beatriz Miño, “pola claridade e proximidade na transmisión de coñecementos fundamentais para o día a día”. 

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