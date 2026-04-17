Seguridad y ciberestafas, a estudio en la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra

Foto del grupo que tomó parte en la charla este viernes Cedida

La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) organizó este viernes una charla informativa titulada: “Consellos de seguridade e ciberestafas”, que impartió Beatriz Miño, una de las responsables de la delegación de Participación Cidadá de la comisaría de la Policía de Ferrol-Narón.

Explican desde AXF que en este encuentro las personas asistentes tuvieron la ocasión de conocer herramientas, así como recomendaciones prácticas dirigidas a reforzar la seguridad en el entorno digital.

Durante la sesión la experta también ofreció una serie de pautas para prevenir posibles fraudes y situaciones varias que pueden darse a través de las redes o internet. Se trata de una problemática que es cada vez más habitual y de ahí el interés que despertó la propuesta planteada por la asociación entre los usuarios.

Desde la entidad se valora “moi positivamente a realización deste tipo de iniciativas, que contribúen a achegar información útil e accesible á comunidade, fomentando a autonomía e a seguridade no uso das novas tecnoloxías”. La asociación agradece la colaboración de la Policía Nacional y, en particular, de Beatriz Miño, “pola claridade e proximidade na transmisión de coñecementos fundamentais para o día a día”.