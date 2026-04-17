Martina Aneiros pone en valor la apuesta de la Xunta por los profesionales autónomos

Momento de la visita de la delegada territorial al establecimiento La Pera Cedida

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, puso esta mañana en valor el apoyo del gobierno gallego a los profesionales autónomos a través de las dos líneas de ayudas específicas para este colectivo, centradas en la contratación y la formación de empleados.

Lo hizo en el marco de una visita al establecimiento de moda femenina La Pera, en la calle Real de Ferrol, cuya responsable se benefició la pasada convocatoria de una subvención de 5.625 euros para la incorporación de una empleada a tiempo parcial. “Con medidas como esta, colocámonos de novo do lado dos autónomos e das persoas en busca de emprego”, aseveró Aneiros, recordando que el plazo de solicitud en la presente edición finalizará el próximo mes de septiembre. Así, la administración autonómica habilitó dos bonos para estos profesionales, uno específico para la contratación y otro para la celebración de cursos.