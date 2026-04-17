Los tráficos del Puerto de Ferrol crecen un 24% en el primer trimestre

La mercancía general y los graneles líquidos sustentan la mejoría del movimiento de mercancías Jorge Meis

Los buenos datos de la mercancía general y, sobre todo, de los graneles líquidos, impulsaron los tráficos de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en el primer trimestre, a pesar de las consecuencias de la guerra en Irán, que han ralentizado un crecimiento que en enero y febrero fue más acentuado, manteniendo la dinámica positiva desde el ecuador del año pasado.

Así, hasta marzo se movieron en los muelles que gestiona el organismo que preside Francisco Barea cerca de 1,8 millones de toneladas, lo que supone cerca de 350.000 más que el primer trimestre de 2025, es decir, un 24% más. La gran subida la aportan los graneles líquidos, que suben un 52%, hasta superar las 800.000 toneladas, mientras que la mercancía general lo hace en casi un tercio, alcanzando las 213.000. Más discreto fue el comportamiento de la carga sólida a granel, que se sitúa por encima de las 775.000 toneladas, un 2,5% más que de enero a marzo del ejercicio pasado.

El alza protagonizada por los líquidos y también por una mayor estabilidad del principal operador de San Cibrao, Alca, se ha visto lastrada por la situación geopolítica, con una especial incidencia en el movimiento de contenedores en la terminal de Yilport en Caneliñas, que cae desde las 39.000 toneladas del arranque de 2025 a las 32.000 de este.

A la espera de ver cómo evoluciona el conflicto bélico en Oriente Medio, las previsiones del Puerto apuntan a una "estabilización" que permitiría cerrar el 2026 en cifras "ligeramente superiores" a las del año anterior, consolidándose así una base sobre la que se sustentará un nuevo salto, especialmente por los graneles líquidos que comenzarán a operar en 2027 y también por la finalización de las obras del ferrocarril. Con todo, desde el organismo portuario se apela a la "prudencia que la situación internacional requiere", pues está afectando "de forma directa al transporte marítimo y al comercio internacional".