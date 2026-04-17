Los equipos del Tirso y el instituto de Fisterra ganan la Olimpiada Robótica de la Politécnica

Imagen de los dos equipos vencedores, con los representantes del Campus Cedida

El Tirso de Molina y el IES Fin do Camiño de Fisterra se impusieron este viernes en la Olimpiada de Robótica que desde hace un lustro organiza la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF– del Campus Industrial. Un total de 140 alumnos y alumnas de Secundaria de siete centros educativos de Ferrolterra y de fuera –Coristanco, Fisterra y Burela– participaron en una iniciativa que se desarrolló en el pabellón polideportivo de Esteiro y en el que los equipos tuvieron que superar tres retos: un ‘segueliñas’ con obstáculos, la prueba del “barrendero” y una competición de sumo.

‘Los amigos no mienten’, del centro fisterrán, y ‘Todo sin querer’, del Tirso, se impusieron al resto de participantes en la modalidad ‘Todo Terreo’ de las categorías Promesas (1º e 2º de ESO) y Élite (3º e 4º de ESO), respectivamente. La vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; el director del Campus Industrial, Marcos Míguez; y el responsable de la EPEF, Vicente Díaz, les hicieron entrega del premio que los acredita como los que obtuvieron la mayor puntuación en las tres pruebas del torneo. En total, participaron 33 equipos de los IES Saturnino Montojo, Ricardo Carvalho Calero y Tirso de Molina de Ferrol, As Telleiras de Narón, Fin do Camiño de Fisterra, CPR Fonteboa de Coristanco e IES Perdouro de Burela.

El reparto de los premios fue el siguiente. En la categoría Promesas, ‘Los amigos no mienten’, de Fisterra, fueron los vencedores tanto en la prueba ‘Segueliñas’ como en ‘Barrendero’ y en ‘Sumo’. En la segunda posición quedaron, respectivamente, ‘Homer’, del Tirso; ‘Fillos de Fisterra’ y ‘Evangelion’, do IES Ricardo Carvalho Calero de Ferrol.

Por su parte, en la categoría Élite –para alumnado de 3º y 4º de ESO– también hubo en los puestos altos mucha presencia del instituto de Fisterra. En la prueba ‘Segueliñas’ ganó el equipo ‘Londres Pro’ y segundo fue ‘A Charca’, ambos de este centro y que intercambiaron las posiciones en ‘Barrendero’. Por último, en ‘Sumo’, victoria para ‘Todo sin querer’, del Tirso, y segunda posición para ‘Escuadrón Todoterreno’, del CPR Fonteboa de Coristanco.

En la prueba ‘Segueliñas’, el robot diseñado por cada equipo debía seguir una trayectoria impresa y salvar los obstáculos de su camino. En ‘Barrendero’ tenían que emplear algoritmos similares a los que usan las aspiradoras o los cortacéspedes y limpiar el tablero de objetos. Por último, en ‘Sumo’ los equipos medían sus fuerzas en un cara a cara en el que ganaba quien expulsase al robot contrario del tatami.