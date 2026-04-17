Los bomberos de Ferrol extinguen un incendio en un transformador en el barrio del Ensanche

El fuego se registró en un transformador situado en la glorieta de Pintor Bello Piñeiro con Fontaiña y Río Miño Cedida

Los profesionales del parque de bomberos de Ferrol tuvieron que desplazarse la madrugada de este viernes hasta el barrio del Ensanche A a causa de un incendio en un transformador eléctrico. Según relataron tanto fuentes municipales como el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 03.10 horas a la altura del número 37-39 de la calle Pintor Bello Piñeiro, concretamente en la pequeña glorieta que conecta este vial con Fontaíña y Río Miño.

El elemento, situado en plena acera y muy próximo a un edificio, comenzó a arder por causas que de momento se desconocen, siendo un vecino de la zona el que alertó del suceso a la central autonómica. Así, hasta el punto se desplazó una dotación del cuerpo municipal de extinción -con cinco profesionales y un vehículo Bomba Urbana Ligera (BUL)- y efectivos de la Policía Nacional y Local.

De este modo, una vez se controló el fuego en el contador, desde los equipos de emergencias se dio parte a la compañía responsable del servicio eléctrico para que desplazase un equipo técnico para solucionar la incidencia y reestablecer el suministro energético.