Las entidades sociales de Ferrolterra piden a la ciudadanía que se acuerden de su labor cuando hagan la Renta

En la foto la plaza de Amboaxe donde las entidades sociales formaron una X naranja Daniel Alexandre

La plaza de Amboage fue el escenario escogido ayer por una representación de las entidades sociales de la ciudad que están incluidas en la plataforma EAPM de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España.

Responsables de colectivos como Secretariado Xitano, Aspaneps, AFAL, Aspanemi, Saúde Mental Ferrol, Asotrame, ASCM, Teima, Cogami, Nosa Señora de Chamorro, Párkinson Ferrol, Alcer Ferrol y Dignidade participaron en el acto, en el que realizaron una cruz naranja humana, con paraguas de ese color cedidos para la ocasión por el Centro Comercial Aberto A Magdalena.

Un portavoz de las asociaciones convocantes se encargó de dar lectura al tradicional manifiesto en el que se destacó que cada contribuyente tiene la potestad de decidir lo que se puede hacer con el 0,7% de los impuestos que se recaudan por medio de sus declaraciones del IRPF, marcando el recuadro 106 –en el caso de la Iglesia esta casilla es la 105–. Ello permite que las entidades sociales puedan destinar ese dinero a sus diferentes programas y proyectos dirigidos a personas vulnerables. Además, añadieron que en Galicia “case 600.000 persoas viven en risco de pobreza ou exclusión social”.

El Centro Comercial Aberto Ferrol A Magdalena cedió los paraguas naranjas para la performance Daniel Alexandre

También se insistió en que en caso de que la declaración en cuestión salga a devolver, esa cuantía no varía aunque se realice la referida designación a través de la casilla 106. Ismael Romero, de Secretariado Xitano de Ferrol, recordó que el hecho de marcar la citada opción no supone nada para los contribuyentes y mucho para entidades del tercer sector que ven respaldados así sus programas de formación, empleo o soporte a personas que pasan por situaciones complicadas. “Es algo que no supone ningún coste y con lo que se hace mucho bien”.