La Feira do Libro abrirá de nuevo desde Ferrol su temporada para toda Galicia

Feira do Libro de Ferrol el pasado año 2025 Daniel Alexandre

El próximo 23 de abril, Día del Libro, la ciudad de Ferrol volverá a tener el privilegio de ser la primera feria que levante la persiana en toda Galicia. Lo hará durante cuatro jornadas, desde el jueves al domingo 26 —con horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 en las tres primeras, y de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 en la última—, y volverá a contar con su epicentro en la plaza de la Constitución del Cantón de Molíns.

Allí se instalarán las casetas de Day Librería Papelería, Edicións Embora, Metrópolis Comics Ferrol, Ediciones Lubre / The Hills Press, Libraría Pedreira, Librería Estraviz, Galgo Azul (libros, grolos e moito máis), Libraría Cartabón, Central Librera Real y Central Librera Dolores, siendo algunas de estas propuestas novedad en la cita de este año que, nuevamente, llega de mano de la Federación de Librarías de Galicia con el apoyo de Xunta, Diputación de A Coruña y el Concello ferrolano.

Jueves 23 abril

El lema de la Feira do Libro de Ferrol para este 2026 es “A porta a universos infinitos” y, como es habitual, trae consigo el descuento de un 10% en todos los libros que se adquieran en las casetas. De este modo, el jueves 23 de abril se abrirá el programa en la carpa de actividades con la lectura del pregón, a cargo de la escritora y docente Cristina Otero Correa, a las 12.30 horas. Por la tarde, en el mismo lugar, habrá un taller infantil de Pokémon con juegos de cartas, retos y sorpresas.

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Viernes 24 abril

El viernes hay triple cita: Pedras de cartón con su espectáculo familiar ‘Alicia’ (17.00); coloquio en torno a ‘Begoña ou o pracer da amizade’, de Beatriz Maceda, con María Nieto (18.30), y a las 19.30 ‘Sanar a memoria (social, familiar e persoal)’, una conversación entre Abril Camino (‘Mulleres que viven xuntas’), Olaia Sendón (‘A casa grande’) y María Nieto (‘O corpo en loita’).

Sábado 25 abril

El sábado 25 se retoma el trasiego a las 12.00 con una lectura homenaje a Otero Pedrayo a cargo de Rita Tojeiro Ces, periodista cultural de Diario de Ferrol, además de Ánxeles Seoane, Henrique Dacosta, Aroa Fandiño, Paula Castro y Marián Rey. Asimismo, participarán el edil de Cultura, José A. Ponte Far, y el presidente y directivo del Ateneo, Xabier M. Dongil y Manuel Cendán. A las 17.00 habrá cuentacuentos musical con ‘Oto o xigante comenubes’ de 2plicas, y a las 18.30 ‘A experiencia de crear manga no panorama nacional’, con Fidel de Tovar y Dani Bermúdez.

Domingo 26 abril

Finalmente, el domingo se presentará ‘Xanelas ao mundo’ por parte de su autora, Cristina Otero, y el músico e ilustrador Sergio Sande (11.45); habrá un taller infantil con Iria Bermúdez y Macarena G. Vicente sobre ‘Xogamos co porquiño do San Martiño’ (12.30); Teatro Ghazafelhos pondrá en escena ‘Contos de lobo’ (17.30), y verá la luz ‘Medea e Fedra de Séneca’, con el diálogo de Fernando Domènech y Carmen Lema.

Firmas

Habrá, como siempre, ocasión de conocer a muchos autores y autoras a través de sus firmas en las casetas. Así, en la Central Librera Real estarán el jueves Mayte Corbillón (17.00) y Marta Villar (19.00); el viernes Isabel Breijo (17.00) y María Gil Molino (19.00); el sábado Paula Merlán (12.00), Rober Cagiao (17.00) y Teresa Cameselle (19.00), y el domingo Juan Galán (11.00) y Henrique Dacosta (17.00).

En Day firmarán el primer día Alba Formoso (17.30); el segundo Paula Merlán (17.30) y Jordi Cicely (19.30); el tercero Natalia Corbillón (12.00), Francisco Narla (17.30) y José Manuel Legazpi (19.30), y el último Ana Meilán (12.00) y Rober Cagiao (17.30).

En Metrópolis Comic tendrán a Abel Alves (jueves, 18.00) y a Miguel Fernández Vázquez (domingo, 12.00); en Estraviz a Micaela Barbeito (viernes, 18.00), Julio Rilo y Paula Merlán (sábado 12.00 y 18.00); en Galgo Azul a Silvia Salgado (viernes, 19.00), Lola López Menéndez (sábado, 12.00); y en la de Edicións Embora a Nerea Gómez y Xosé Manuel Varela (sábado, 19.00).