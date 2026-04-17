Herido leve un conductor en una colisión en la avenida Nicasio Pérez

Uno de los implicados fue atendido por el 061 en el lugar de la colisión Cedida

Un conductor tuvo que ser atendido en la tarde de este viernes por los servicios sanitarios tras resultar herido leve en un accidente de tráfico en la avenida Nicasio Pérez. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente, una colisión entre dos vehículos, se registró en torno a las 19.10 horas en el tramo que separa las rotondas de la Trinchera y de la carretera de Castilla, en dirección a esta última.

De este modo, un particular alertó del suceso a la central autonómica, solicitando asistencia médica para uno de los implicados. Hasta el punto se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atendió al hombre en el propio lugar del accidente, y el equipo de Atestados de la Policía Local de Ferrol.