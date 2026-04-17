Herido leve en una colisión en la rotonda de Basanta que provocó retenciones en la salida de la AP-9

El golpe provocó retenciones en la zona Cedida

La colisión entre dos vehículos a primera hora de la tarde de este viernes en Ferrol se zanjó con uno de los ocupantes herido y teniendo que ser atendido en el punto, confirma la Central de Emergencias del 112 de Galicia.

En concreto, la alerta por el siniestro les llegó a las 15.22 horas, señalando que había una persona afectada por el choque, con mareos y dolor en un brazo.

Hasta la zona —la salida de la AP-9 con la FE-13, en la rotonda de Basanta— se desplazó una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que atendió allí mismo al convaleciente en el arcén, a priori con pronóstico leve.

También acudió la Policía Local que, entre otras gestiones, tuvo que encargarse de reordenar el tráfico, al registrarse retenciones al tratarse de una hora punta de salida, con un flujo especialmente intenso al ser viernes.