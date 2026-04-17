Fin de semana de nivel en el Jofre: María Barranco, Imanol Arias y Carlos Blanco

Carlos Blanco, con Touriñán, en una imagen de archivo Daniel Alexandre

La taquilla del Jofre tiene colgado el cartel de “no hay entradas” para la representación de este sábado, a las 20.30 horas, que traerá al teatro ferrolano a dos actores de primer nivel: Imanol Arias y María Barranco. Ambos protagonizan la comedia ‘Mejor no decirlo’, un texto de Salomé Lelouch que dirige Claudio Tolcachir con producción de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos, sobre las reglas de un matrimonio para mantenerse a salvo de conflictos y lo que sucede cuando aquellas se quiebran y da paso a la sinceridad.

Mañana domingo, el Jofre cambia de registro y da la bienvenida al actor y monologuista Carlos Blanco, una de las referencias inexcusables en el arte de narrar en Galicia. ‘A penúltima’ es el título de este nuevo espectáculo que el arousano emprende en solitario por primera vez en mucho tiempo y que dará comienzo a las 19.00 horas.

En este caso todavía queda alguna localidad a la venta, a precios que van desde los 13 a los 16 euros.