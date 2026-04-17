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Ferrol

El PSOE exige una actuación de urgencia ante los derrumbes en el paseo marítimo de Caranza

La formación recuerda que, además de poner en peligro la seguridad de vecinos y visitantes, se afea la imagen de la ciudad

Redacción
17/04/2026 21:30
Derrumbe paseo marítimo de Caranza
Uno de los derrumbes en el paseo marítimo de Caranza el pasado mes de enero
Emilio Cortizas
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El grupo municipal socialista exigió este viernes al gobierno local que realice una intervención de urgencia para solucionar los problemas de deterioro del paseo marítimo de Caranza que provocaron desde finales del pasado mes de enero derrumbamientos en dos tramos del mismo.

Por medio de un comunicado, la formación acusó al alcalde, José Manuel Rey, de actuar con una “pasividade temeraria”, alertando de que “a única resposta” del Concello a ambas incidencias ha sido “acordoar a zona cunha simple cinta de plástico que non ofrece garantía ningunha para os veciños e peregrinos”. En este sentido, la formación asegura de que ya avisó al Consistorio de esta situación durante la presentación de las actuaciones del plan de barrios en la zona, insistiendo en que se trata de una coyuntura derivada de una “falta total de mantemento” de esta senda.

Uno de los puntos en los que incidió la formación es en que, además de suponer un riesgo para los vecinos y visitantes, estas incidencias afean la imagen de la ciudad y su “proxección turística”, dado que los tramos afectados son parte del Camino Inglés. De este modo, los socialistas reclaman al Concello “unha intervención técnica inmediata” que incluya la señalización y vallado de seguridad en los puntos derrumbados; un proyecto “urxente” de consolidación del muro y el firme del paseo; y un mantenimiento posterior constante de esta área.

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