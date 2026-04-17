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Ferrol

El Foro Cidadán pide a Renfe que el futuro ‘Plan Galicia’ incluya mejoras para Ferrol

El presidente de la empresa pública, Álvaro Fernández, presentó esta mañana la propuesta, que parece excluir el área

Redacción
17/04/2026 21:24
Estación de tren de Ferrol en imagen de archivo
La entidad lamenta que en el encuentro no se abordasen sus reivindicaciones
Daniel Alexandre
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El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se desplazó este viernes hasta Santiago de Compostela para presentar a la gerencia de la empresa pública en la Comunidad el conocido como ‘Plan Galicia’, una iniciativa aún en fase de estudio que pretende reforzar los servicios del ente ferroviario para adaptarlos a las demandas de la ciudadanía. La propuesta, de la que tan solo se han avanzado algunas de sus mejoras principales –como un incremento de las frecuencias en el eje A Coruña-Santiago-Vigo o en la capacidad de los trayectos en horas punta con la incorporación de trenes S106 y S121–, parece excluir de momento a Ferrol, lo que ha desatado las críticas del Foro Cidadán polo Ferrocarril.

A través de un comunicado, la plataforma ciudadana quiso hacer una serie de puntualizaciones en relación a la visita, insistiendo, primeramente, en su total apoyo “a tódalas decisións que reforcen o servizo como medio de transporte público”. En esta línea, la entidad se mostró especialmente favorable a que se dediquen recursos a Galicia, recordando que se trata de un territorio generalmente “discriminado” en cuestión de inversiones.

No obstante, también mostraron su decepción por que, en el marco de esta visita, la dirección de Renfe “non fixera referencia algunha ás necesarias e impostergables melloras que precisan as actuais conexións ferroviarias” de Ferrol con A Coruña y Ribadeo, así como “a inexcusable” exclusión de la ciudad naval del Corredor Atlántico. De este modo, el Foro exige que el ‘Plan Galicia’ incorpore sus reclamaciones en materia de frecuencias horarias y adaptación de servicios.

De igual forma, solicita a todas las fuerzas políticas, sociales y económicas –especialmente aquellas alineadas con el actual Gobierno central–, que se pongan en contacto con la dirección de Renfe para trasladarle estas reivindicaciones.

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