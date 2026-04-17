Despedida a los residentes de Enfermería que culminan su formación especializada

Los diez jóvenes que acabaron su especialidad Daniel Alexandre

El Área Sanitaria local despedía este viernes, en un acto específico en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, a las 10 personas que culminaban su formación residente en las especialidades enfermeras.

Así, concluyeron su formación seis alumnos de Enfermería Familiar y Comunitaria, dos de Salud Mental, y otras tantas en Enfermería Obstétrico- Ginecológica (matrona).

A los años de formación académica de los y de las profesionales de Enfermería, se añaden otros dos más de especialización, en los que profundizan en todos los ámbitos relacionados con la atención sanitaria tanto a la mujer como a la salud mental y al ámbito familiar y comunitario, habiendo asignado un tutor que sigue su aprendizaje. Con respecto a esto, destacar que Ferrol, junto con A Coruña, fue de las primeras áreas de Galicia en acreditar la formación de la especialidad de Enfermería Familiar y Comunitaria.

En total, en la actualidad el Área de Ferrol cuenta con 23 residentes de Enfermería, son un 16% del total de los 142 que realizan su especialización en esta demarcación.

La especialización de Enfermería Obstétrico-ginecológica (matrona) se imparte desde el año 1995; la de Enfermería Familiar y Comunitaria desde el 2012; y la de Salud Mental desde el año 2020. Precisamente fueron los tutores los que entregaron una orla y certificados a estas personas que finalizaron su formación residente, en un acto en el que estuvieron presentes también el director de Atención Hospitalaria, José Lorenzo Muñoz Iglesias; la directora de Enfermería, Isabel Turnes Cordeiro; el presidente de la Comisión de Docencia del área, Ramón López de los Reyes; la presidenta de la Comisión de Docencia Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria, Tamara López Cela; y la presidenta de la Subcomisión de Docencia de Especialidades de Enfermería, Marisa Fraga Sampedro.

Reconocimiento a los tutores y colaboradores docentes

Durante el acto, se emitió un vídeo recordatorio de los años de residencia. Por su parte, José Lorenzo Muñoz agradeció el trabajo e implicación tanto de los residentes como de los tutores y compañeros, aspecto en el que coincidieron todas las personas que intervinieron. Así, se reconoció “el compromiso cunha profesión esencial, na que aprenderon cousas que non están nos libros como estar ao carón do paciente, acompañalo e cuidalo”. Por su parte, Isabel Turnes los felicitó por la alta calidad de los trabajos. “Los especialistas sois el presente de la Enfermería”, subrayó, y les recordó que ser enfermera o enfermero requiere "profesionalidad, conocimiento, vocación, empatía y humanidad”. Tamara López Cela dio las gracias también “a los tutores, a los profesionales que os han acogido y a los compañeros, porque todo eso forma parte de lo que sois, porque esta profesión se apoya en el colectivo”. Asimismo, añadió que "intervenir, sostener, educar y estar exige una enorme implicación. Gracias por escoger esta profesión. Ya sois enfermeras especialistas”, concluía.

Por su parte Marisa Fraga puso en valor el trabajo que van a ejercer, pues exige "técnica, pero también empatía, escucha activa y una capacidad de adaptación que ya demostrasteis". También añadió que el éxito logrado "es fruto del esfuerzo colectivo. Detrás de cada uno de vosotros hay tutores y colaboradores docentes que son el verdadero pilar de vuestra formación”. Fraga resumió además las múltiples referencias a la labor de los tutores, “gracias por vuestro trabajo esencial ... y por robar tiempo a vuestro propio descanso para transmitir no solo el saber hacer, sino el saber ser... Desde la Unidade Docente os trasladamos nuestro agradecimiento más sincero, ya que, sin vosotros, este proceso de excelencia no sería posible”.

Trabajos fin de especialidad

Durante la jornada algunos de estos residentes de la promoción 2024-2026 leyeron sus trabajos fin de especialidad referidos a aspectos clave del paciente desde una visión holística y comunitaria. Abordaron el cuidado de la salud mental a través de la Escuela de Padres y Madres; y la valoración del programa Conecta 72. Junto con estos, profundizaron también en otras cuestiones como la relación de las heridas de larga duración con la ansiedad y la depresión; y en la soledad no deseada en cuidadores informales de pacientes inmovilizados.