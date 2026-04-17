Cristina Otero, pregonera de la Feira do Libro | “Nos va a hacer falta acercarnos más a las palabras”

Cristina Otero Correa el pasado mes de diciembre en San Valentín Daniel Alexandre

Clarinetista, profesora de música en el CEIP Ángela Ruiz Robles y especialista en Educación para la Justicia Global y Cooperación Internacional, Cristina Otero Correa (Ferrol, 1992) será la pregonera de la Feira do Libro de Ferrol el próximo 23 de abril a las 12.30.

Cuando presentó su libro, ‘Xanelas ao mundo’, el pasado año, se sentía “impostora” y ahora le llega el pregón, ¿cómo recibió la noticia?

Hace dos semanas me llamó Patricia Cons, la concejala de Educación, y fue una auténtica alegría y, claro, una responsabilidad. Lo asumo con esa doble sensación, teniendo claro que además es un altavoz que bien usado puede ser algo bonito, enriquecedor y transformador.

¿Qué enfoque tendrá?

Asumí la tarea como escritora y también como docente. Quiero usar las palabras de mi día a día en el colegio y en mi vida de persona normal con una rutina muy normal. Lo voy a enfocar desde ahí, desde el mismo lenguaje que empleo, por ejemplo, en mis clases. Su libro está, como sus aulas, pensado para un público infantil y seguro que marca muchas infancias.

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¿Hay algún título que haya sido importante en la suya?

Por un lado, las típicas colecciones que leía mi generación, como ‘Harry Potter’; pero también ‘Kika Superbruja’, por ejemplo. Luego, como mi hermana y yo teníamos que pasar bastantes tardes leyendo por ir a la escuela de música, me acuerdo de ‘Elmer, el elefante de colores’. Después, un poco más mayorcita, ‘Cartas de Inverno’, de Agustín Fernández Paz, fue un antes y un después.

¿Y cuáles te han marcado como adulta?

Son tantos... A ver, los primeros que me vienen a la cabeza... ‘1984’, de George Orwell, o ‘Matar a un ruiseñor’, de Harper Lee, si hablamos de libros más clásicos. También ‘La insoportable levedad del ser’ de Kundera, me revolucionó; o, más recientemente, ‘La familia’, de Sara Mesa, que me tocó mucho, y ‘Seda’, de Alessandro Baricco. Autores como Pizarnik o Pessoa. Y, por supuesto, la poesía, que está muy presente en mi vida e incluso publiqué algunos poemas en una antología juvenil... No obstante, en este momento, que estoy haciendo la tesis, leo muchísimo ensayo, que es un género que reivindico. Recomiendo a Bell Hooks.

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¿Son importantes las ferias?

Soy superoptimista y creo que, aunque no sean los mejores tiempos para ellas y para estos espacios amables, creo que en un futuro van a ser algo indispensable para la vida. Nos va a hacer falta acercarnos más a las palabras, a los libros, y a vivir un poco más la vida a lo ancho y no tanto a lo largo. Nutrirnos de los libros y de lo que rodea a estos lugares, que son muy seguros y ofrecen un amplio abanico para todas las edades, guardando tesoros al alcance de quien quiera encontrarlos.