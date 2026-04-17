Comienzan las labores de movimiento de tierras en los campos de fútbol de Caranza
La actuación, que forma parte del proyecto ‘Cidade do Deporte’, tiene un plazo de ejecución de seis meses
Las obras de remodelación de los dos campos de fútbol 8 del complejo deportivo de Caranza para su conversión en una única pista de fútbol 11 –divisible en otras dos– avanzan según las previsiones del gobierno local.
Hoy mismo, desde la Concejalía de Deportes se anunció que los trabajos habían alcanzado la fase de movimiento de tierras para la posterior construcción de las nuevas gradas tras retirarse por completo el césped artificial de los dos terrenos de juego. Una vez concluyan estas labores, se iniciará la transformación en sí de las instalación, que no se limitará al cambio de los dos campos.
Así, desde el Concello se recordó que el proyecto contempla dotar a esta parte del complejo deportivo de un nuevo sistema de riego centralizado que funcionará junto a otro de recogida de pluviales para un mayor aprovechamiento del agua, además de iluminación LED para mejorar la eficiencia energética. El campo en sí volverá a ser de césped artificial, pero será de última generación y homologado para permitir la celebración de competiciones deportivas.
En cuanto a las gradas, que se situarán en el espacio longitudinal que ahora se está liberando, serán de hormigón prefabricado, con siete niveles de altura y una extensión de 45 metros. La intervención se completará con la dotación a esta pista transformable de toda la equipación necesaria, como nuevas porterías, banderines, banquillos cubiertos y redes de protección, entre otros.
El proyecto, como se recordará, forma parte de la gran iniciativa “Cidade do Deporte” y está presupuestado en 809.000 euros –con impuestos incluidos–, contando con un plazo de ejecución de seis meses.
El alcalde celebra el avance de las obras del futuro ‘pulmón verde’ de Catabois
Tras meses paralizadas por el mal tiempo, las obras del futuro ‘pulmón verde’ de Catabois han recuperado el buen ritmo, arrancando recientemente los trabajos de movimientos de tierra. Así lo señaló ayer el alcalde, José Manuel Rey, en una publicación oficial de la red social Instagram. El vídeo, de este modo, muestra al personal de la adjudicataria, Murat Construcción y Mantenimiento, realizando labores de excavación y nivelación del terreno de cara a su transformación en un gran parque urbano de casi 12.000 metros cuadrados –que alcanzará los 13.000 si se le suma el área canina desarrollada por la Xunta–. El plazo de ejecución es de seis meses, pero los fuertes episodios de lluvia de comienzos de año impidieron el desarrollo normal de los trabajos.