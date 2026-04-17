Comienzan las labores de movimiento de tierras en los campos de fútbol de Caranza

Espacio en el que se instalarán las futuras gradas del espacio deportivo Daniel Alexandre

Las obras de remodelación de los dos campos de fútbol 8 del complejo deportivo de Caranza para su conversión en una única pista de fútbol 11 –divisible en otras dos– avanzan según las previsiones del gobierno local.

Hoy mismo, desde la Concejalía de Deportes se anunció que los trabajos habían alcanzado la fase de movimiento de tierras para la posterior construcción de las nuevas gradas tras retirarse por completo el césped artificial de los dos terrenos de juego. Una vez concluyan estas labores, se iniciará la transformación en sí de las instalación, que no se limitará al cambio de los dos campos.

Así, desde el Concello se recordó que el proyecto contempla dotar a esta parte del complejo deportivo de un nuevo sistema de riego centralizado que funcionará junto a otro de recogida de pluviales para un mayor aprovechamiento del agua, además de iluminación LED para mejorar la eficiencia energética. El campo en sí volverá a ser de césped artificial, pero será de última generación y homologado para permitir la celebración de competiciones deportivas.

En cuanto a las gradas, que se situarán en el espacio longitudinal que ahora se está liberando, serán de hormigón prefabricado, con siete niveles de altura y una extensión de 45 metros. La intervención se completará con la dotación a esta pista transformable de toda la equipación necesaria, como nuevas porterías, banderines, banquillos cubiertos y redes de protección, entre otros.

El proyecto, como se recordará, forma parte de la gran iniciativa “Cidade do Deporte” y está presupuestado en 809.000 euros –con impuestos incluidos–, contando con un plazo de ejecución de seis meses.