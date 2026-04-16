Un grupo de invidentes polacos inicia en Ferrol el Camino Inglés

El grupo, frente a la concatedral de San Julián el martes, horas antes de emprender la aventura de recorrer el Camino siendo invidentes Daniel Alexandre

“El Camino ha sido y sigue siendo un lugar que abre el corazón, la mente y las posibilidades, incluso cuando los ojos están cerrados. Eso es lo que queremos mostrar y ofrecer a cada persona que se acerque a nosotros”. Así es como define Mateusz Czervinski, un polaco que lleva varios años residiendo en España. su proyecto ‘Muéstrame el Camino’, una iniciativa por medio de la cual se busca “abrir estos itinerarios hacia Compostela a quienes suelen pensar que es algo inalcanzable para ellos”, asevera. La idea, dice, surgió a los pies de la catedral, “cuando vi a un grupo de personas ciegas llegar al Obradoiro, me impactó mucho su reacción y ahí decidí que quería que más gente como ellos pudieran vivir ese momento tan especial”.

Hice varias veces el Camino y viví muchas cosas pero ninguna me marcó tanto como ver a un grupo de invidentes llegando a la plaza del Obradoiro, me llegó a corazón, y ahí supe que ese iba a ser mi propósito Mateusz Czervinski

Mateusz se embarcó en esta actividad de mano de la Fundación Szczecińska –que se encarga también de crear la sección polaca de la Oficina del Peregrino en Santiago–, y de Konrad Galinski, persona ciega que es el consultor de accesibilidad. Además, cuentan con el apoyo de la Asociación Polaca de Ciegos. Para ellos, lo importante del proyecto es “demostrar que puede ser una experiencia accesible a personas ciegas y con discapacidad visual, convirtiéndose en un camino de valentía, comunidad y descubrimiento”.

Ayer empezaba la ruta el primer grupo de polacos que se ha embarcado en esta aventura de realizar el Camino Inglés. Son en total 12 personas, siete de ellas invidentes o con graves problemas visuales. Para todos será la primera vez que vayan caminando a Compostela, mientras que los voluntarios y guías, en cambio, sí que han realizado varias vías de peregrinación.

El grupo durante el recorrido por las Meninas de Canido Cedida

Los viajeros llegaron a Ferrol el lunes 13, disfrutando de la ciudad el martes, un día que aprovecharon al máximo para conocer, entre otros lugares, el barrio de A Magdalena, las Meninas de Canido y el museo Exponav, donde fueron invitados a recorrer la muestra de mano de una guía, pudiendo tocar algunas piezas expuestas. También tuvieron ocasión de visitar la concatedral de San Julián, donde asistieron a una función religiosa. Ya el miércoles iniciaron ruta hasta Pontedeume, para recorrer el trayecto en cinco etapas. La idea es culminar la peregrinación el domingo 19, teniendo todavía tiempo hasta el día 21, que es cuando está previsto que regresen a Polonia, para conocer Santiago de Compostela y también parte de la historia y la cultura de Galicia y España a través de varias iniciativas, como explica el coordinador del proyecto.

Esta solo es la primera expedición de otras que llegarán en sucesivos meses y que volverán a tomar Ferrol como punto de partida para vivir una peregrinación a Santiago de Compostela y la idea es que este programa tenga continuidad en próximos años.

Aunque la fundación que sostiene el proyecto es católica, entre los participantes de esta primera salida piloto se encuentra también un ateo que quiere hacer ese viaje para encontrarse con la tumba del apóstol Santiago, como explica Mateusz.

Desde Ferrol

El motivo que ha llevado a los organizadores a cubrir el Camino Inglés y no otra ruta ha sido porque es el itinerario menos conocido por ellos mismos y el que consideran más cómodo para el grupo en cuestión. “He realizado varias peregrinaciones pero esta nunca la había hecho y eso ha motivado mi interés, además se trata de un recorrido que está menos transitado que otros en esta época y buscamos también cierta tranquilidad al ir con un grupo de personas con problemas de visión”.

Los viajeros polacos instantes antes de dar comienzo a su peregrinación Cedida

Ayer caminaron hasta Pontedeume, donde pasaron la noche, y hoy proseguirán rumbo a Betanzos, para continuar al día siguiente hacia Hospital de Bruma, Sigüeiro y Santiago de Compostela. En total, van a cubrir una distancia de 110 kilómetros en cinco días, caminando una media de 22 kilómetros por jornada.

Quienes impulsan esta acción tienen claro que la misma es una vía importante para el fortalecimiento de la autoestima, al ofrecer a los participantes con discapacidad esta alternativa de ocio como un reto que les ayude a salir de situaciones de estancamiento e incluso aislamiento, como informan los organizadores, quienes añaden que el Camino puede convertirse también en un momento de encuentro entre personas ciegas o con otras dificultades o intereses comunes, sirviendo además como inspiración para quienes se encuentren en situaciones parecidas.

Además, añaden que durante estas rutas “abordamos las cuestiones relacionadas con cada condición específica y ofrecemos apoyo, garantizando al mismo tiempo la mayor autonomía posible durante el recorrido”.

La Fundación Szczecińska quiere abrir la posibilidad de realizar el Camino de Santiago a otros colectivos, nuevos grupos entre los que podrían encontrarse personas que están pasando por un cáncer o lo han superado, quienes se encuentren en momentos complicados como puede ser una depresión, o bien ciudadanos que presenten algún tipo de adicción, entre otros. Consideran que una experiencia vital como la caminar hacia Compostela podría ayudar a muchos de ellos salir de una situación difícil, a enfrentarse a sus miedos y dificultades con el apoyo de un grupo de voluntarios y asistentes.

Más información del proyecto, o donativos y colaboraciones, en la web szczecinska.eu