Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Un episodio de toxina paraliza la reinstalación en la batea de la ría de Ferrol

El Intecmar decide suspender también la extracción de zamburiña y volandeira por la misma razón

X. Fandiño
X. Fandiño
16/04/2026 21:07
Batea de depuración
Zona de reinstalación en la ría de Ferrol
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un episodio de toxina PSP –la paralizante– detectado por los laboratorios del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– en la ría de Ferrol, y también en otras zonas del litoral gallego, ha llevado a Mar a prohibir, en primer lugar, la extracción de los moluscos bivalvos que se depuran en la batea del canal de la ría el miércoles –ahora hay seis kilos de japónica de la cofradía de Ferrol y 104 de berberecho de Corcubión– y, desde este jueves, también la recolección de zamburiña y volandeira, aunque ninguna de estas dos se está trabajando en la actualidad. La zamburiña, en concreto, solo puede extraerse entre mayo y octubre.

La suspensión decretada por el Intecmar es un nuevo varapalo para el sector, que, como se recordará, lleva una temporada larga en horas bajas, con una caída de la producción dramática en los últimos años y, además, con los bancos, sobre todo los del fondo de la ría, muy afectados por la baja salinidad y, por lo tanto, por la mortalidad de los moluscos como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron entre finales de diciembre y febrero.

Este episodio es el que hace un mes motivó que el departamento que dirige Marta Villaverde haya liberado una partida de más de 19 millones de euros para paliar los efectos provocados en el marisqueo a pie a través de unos convenios. A través de estos, las personas trabajadoras afectadas tendrán que desarrollar una serie de tareas de regeneración –traslados, remoción del sustrato, limpiezas o vigilancia– a cambio de una cantidad económica mensual. La intención del pósito fenés es que los socios que se adhieran lo hagan durante un año.

Sin suerte con la vieira

Esta proliferación de toxina PSP –vinculada, en todo caso, al afloramiento natural de las rías– se suma a otra toxina más persistente, la ASP (amnésica) que impide que pueda extraerse vieira, la especie más importante para las cofradías de la ría el año pasado, con casi 84 toneladas comercializadas. Desde octubre se vienen haciendo analíticas para comprobar la presencia de esta toxina y, aunque es cierto que ha ido bajando y ahora está en el límite de lo que permite la legislación europea, todavía no se puede recolectar. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

xoves na capela, con Crebinsky balkan band

‘Os Xoves da Capela’ brillaron con los Crebinsky
Redacción
Pablo Terroba conferencia Campus Esteiro

Éxito del ingeniero químico Pablo Terroba en su ponencia del Campus Industrial
Redacción
Plaza de Armas Día del Deporte

El Día de la Educación Física en las calles y plazas de Ferrol
Redacción
conferencia de Ana Laborde de la cátedra jorge juan, en sala Carlos III de exponav

Lleno en la Cátedra Jorge Juan para conocer los entresijos de la restauración del Pórtico de la Gloria
Marta Corral