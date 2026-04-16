Un episodio de toxina paraliza la reinstalación en la batea de la ría de Ferrol

Zona de reinstalación en la ría de Ferrol Emilio Cortizas

Un episodio de toxina PSP –la paralizante– detectado por los laboratorios del Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño –Intecmar– en la ría de Ferrol, y también en otras zonas del litoral gallego, ha llevado a Mar a prohibir, en primer lugar, la extracción de los moluscos bivalvos que se depuran en la batea del canal de la ría el miércoles –ahora hay seis kilos de japónica de la cofradía de Ferrol y 104 de berberecho de Corcubión– y, desde este jueves, también la recolección de zamburiña y volandeira, aunque ninguna de estas dos se está trabajando en la actualidad. La zamburiña, en concreto, solo puede extraerse entre mayo y octubre.

La suspensión decretada por el Intecmar es un nuevo varapalo para el sector, que, como se recordará, lleva una temporada larga en horas bajas, con una caída de la producción dramática en los últimos años y, además, con los bancos, sobre todo los del fondo de la ría, muy afectados por la baja salinidad y, por lo tanto, por la mortalidad de los moluscos como consecuencia de las intensas lluvias que se registraron entre finales de diciembre y febrero.

Este episodio es el que hace un mes motivó que el departamento que dirige Marta Villaverde haya liberado una partida de más de 19 millones de euros para paliar los efectos provocados en el marisqueo a pie a través de unos convenios. A través de estos, las personas trabajadoras afectadas tendrán que desarrollar una serie de tareas de regeneración –traslados, remoción del sustrato, limpiezas o vigilancia– a cambio de una cantidad económica mensual. La intención del pósito fenés es que los socios que se adhieran lo hagan durante un año.

Sin suerte con la vieira

Esta proliferación de toxina PSP –vinculada, en todo caso, al afloramiento natural de las rías– se suma a otra toxina más persistente, la ASP (amnésica) que impide que pueda extraerse vieira, la especie más importante para las cofradías de la ría el año pasado, con casi 84 toneladas comercializadas. Desde octubre se vienen haciendo analíticas para comprobar la presencia de esta toxina y, aunque es cierto que ha ido bajando y ahora está en el límite de lo que permite la legislación europea, todavía no se puede recolectar.