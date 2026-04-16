Reunión masiva en la charla sobre el proceso de regularización que organizó el Concello de Ferrol

La sala se quedó pequeña para acoger a todas las personas interesadas Daniel Alexandre

El pasado día 14 se aprobaba al fin el decreto del Gobierno sobre el proceso extraordinario de regularización dirigido a la población inmigrante. Desde hace meses esta cuestión ha despertado gran expectación entre las personas a quien va dirigida la medida, de modo que cada charla que se ha ido organizando por parte de diferentes colectivos ha resultado ser muy multitudinaria. Lo mismo aconteció ayer con la sesión informativa que se celebró este jueves en la Casa Solidaria, organizada por el área de Política Social, que dirige Rosa Martínez Beceiro, y que se enmarca en la Estrategia de Inclusión Social de Galicia, cofinanciada por la Unión Europea, en el marco del programa FSE+Galicia 2021-2027, que incluye diversas medidas como el plan dirigido a la inclusión social de las personas inmigrantes.

Una asesora del referido planteamiento se encargó de disipar dudas entre los asistentes, mas de un centenar de personas, como informaron desde el área municipal implicada, al tiempo que destacaron la gran repercusión que tuvo la iniciativa. En la sala se dieron cita personas residentes en Ferrol originarias, mayormente, de países como Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Brasil y Marruecos.

En la sesión se ofreció información detallada sobre el decreto y sus pormenores, requisitos y orientación y apoyo para acometer los trámites necesarios para regularizar su situación en el país, acogiéndose a la nueva normativa.

La concejala Rosa Martínez, que estuvo acompañada durante la sesión por la edila de Multiculturalidade, Elvira Miramontes, destacó “la elevada participación” registrada a esta primera sesión informativa.

Esta actividad se encuadra en las acciones habituales del servicio de asesoría técnica especializada en materia de extranjería, que ofrece información y asesoría y que colabora en gestión de permisos de residencia, homologación de títulos, reagrupación familiar o nacionalizaciones, entre otros.

Movilidad Humana

Otro colectivo, en este caso Movilidad Humana, entidad formada y liderada por mujeres migrantes que trabaja por la defensa de derechos acompañando a personas en procesos administrativos complejos, organiza este viernes, a las 19.00 horas en el Centro Cívico de Canido, una charla informativa sobre la nueva regularización en materia de extranjería. La acción contará con la intervención de Eva Martínez Montero, directora del Gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones