Las obras del tren en el puerto interior culminarán este verano

Obras de la infraestructura ferroviaria en el Acceso Norte Daniel Alexandre

La actuación sobre la que se apoyará el gran cambio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao estará concluida a finales del presente año. La conexión ferroviaria con Caneliñas está, por lo tanto, más cerca de hacerse realidad y, para cumplir los plazos, la UTE adjudicataria –Copasa, Ogmios y Geotúnel– avanza en los diferentes frentes abiertos.

Así, en el caso del viaducto, se sigue trabajando en las obras complementarias, es decir, tanto en la propia plataforma como en la pasarela peatonal. Además, se está completando la barandilla de seguridad y también la valla antivandálica. Al mismo tiempo se están ejecutando obras menores que preceden a la colocación de la superestructura de vía, que es la siguiente actuación en acometerse y que, en el caso del túnel, ya se está avanzando. De hecho, precisan desde el Puerto, los trabajos ya están muy avanzados, puesto que ya está instalada en más de un 70%. Tras esto, el siguiente paso serían las instalaciones no ferroviarias, es decir, toda la iluminación y la señalización, entre otros servicios.

Por otra parte, las tres obras –vía de espera y renovación de la línea que atraviesa la dársena hasta el espigón exterior, así como la adecuación del trazado desde el túnel de A Malata hacia el recinto portuario, estarán finalizadas, en la primera mitad del verano, como estaba previsto en el momento de la formalización de los respectivos contratos.