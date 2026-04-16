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Ferrol

Las obras del tren en el puerto interior culminarán este verano

La previsión es que los trabajos de la conexión ferroviaria con Caneliñas estén listos a finales de este año

X. Fandiño
X. Fandiño
16/04/2026 21:30
Curuxeiras obras acceso norte tren
Obras de la infraestructura ferroviaria en el Acceso Norte
Daniel Alexandre
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La actuación sobre la que se apoyará el gran cambio de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao estará concluida a finales del presente año. La conexión ferroviaria con Caneliñas está, por lo tanto, más cerca de hacerse realidad y, para cumplir los plazos, la UTE adjudicataria –Copasa, Ogmios y Geotúnel– avanza en los diferentes frentes abiertos.

Así, en el caso del viaducto, se sigue trabajando en las obras complementarias, es decir, tanto en la propia plataforma como en la pasarela peatonal. Además, se está completando la barandilla de seguridad y también la valla antivandálica. Al mismo tiempo se están ejecutando obras menores que preceden a la colocación de la superestructura de vía, que es la siguiente actuación en acometerse y que, en el caso del túnel, ya se está avanzando. De hecho, precisan desde el Puerto, los trabajos ya están muy avanzados, puesto que ya está instalada en más de un 70%. Tras esto, el siguiente paso serían las instalaciones no ferroviarias, es decir, toda la iluminación y la señalización, entre otros servicios.

Por otra parte, las tres obras –vía de espera y renovación de la línea que atraviesa la dársena hasta el espigón exterior, así como la adecuación del trazado desde el túnel de A Malata hacia el recinto portuario, estarán finalizadas, en la primera mitad del verano, como estaba previsto en el momento de la formalización de los respectivos contratos. 

Licitación del servicio de mantenimiento de zonas verdes

Hasta el 27 de abril podrán presentar sus ofertas las empresas interesadas en optar al contrato de mantenimiento de zonas verdes de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, que tendrá una duración de dos años. El importe estimado se acerca de los 672.000 euros.

En los pliegos y los planos se especifican con detalle las diferentes tareas y frecuencias de cada una de las labores. En todo caso, el espacio total –entre las instalaciones ferrolanas y las de A Mariña– alcanza los 144.500 metros cuadrados, distribuidos en 34.500 de césped, 110.000 de zonas verdes marginales y 17,9 kilómetros de los márgenes de las carreteras propiedad del organismo. También se incluyen las 275 especies arbóreas y, en el caso de las cuatro palmeras que tuvieron que talarse en al zona de Curuxeiras por la plaga del picudo rojo, deberán plantarse otras nuevas que sea resistentes a este escarabajo –tipo “washingtonia” o similar– de al menos 3,5 metros de altura.

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