Las entidades sociales toman Amboage para pedir a la ciudadanía que cubra la X Solidaria en sus declaraciones

Diferentes colectivos promoviendo una iniciativa en 2025 similar a la de este viernes en Amboage J. Meis

La plaza de Amboage es el escenario escogido este viernes por numerosas entidades sociales de Ferrol para promover un acto destinado a animar a los vecinos a marcar el recuadro 106 en sus declaraciones del IRPF, la conocida casilla de la X Solidaria, que permite a los ciudadanos destinar el 0,7% de sus impuestos a actividades de interés social.

Durante el evento, representantes y personas usuarias de entidades como Secretariado Xitano, AFAL, Aspaneps, Aspanemi, Saúde Mental Ferrol, Asotrame, ASCM, Teima, Cogami, Nosa Señora de Chamorro, Párkinson Ferrol, Alcer y Dignidad, formarán una gran X humana, portando para ello paraguas de color naranja, símbolo de la campaña, en una acción visual y reivindicativa que persigue movilizar a la ciudadanía para que se sumen a la causa.

Cabe destacar que los paraguas en cuestión fueron donados por el Centro Comercial Aberto A Magdalena, que se suma así a la iniciativa.

Los convocantes recuerdan que marcar esta casilla no implica pagar más ni que se devuelva menos

Las entidades convocantes recuerdan que “o X Solidario non implica pagar máis impostos nin recibir menos na declaración, e permite financiar programas sociais que melloran a vida das persoas en situación de vulnerabilidade”. Así, añaden que en Galicia cerca de 600.000 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad.