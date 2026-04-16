Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Ferrol

La CIG reivindica que “a saúde é un dereito” en una concentración frente al edificio de la Xunta

El sindicato ataca a Rueda por "criminalizar á clase traballadora" por las bajas laborales

Redacción
16/04/2026 21:20
Edificio Xunta concentración CIG
La concentración tuvo lugar en el edificio de la Xunta
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La CIG se concentró este jueves frente al edificio de la Xunta para mostrar su rechazo ante el “intento” del gobierno gallego de “criminalizar á clase obreira” por las bajas laborales. Así, cargó contra el presidente Rueda por “aproveitar o debate sobre o estado da nación para elevar a primeiro plano o absentismo como unha fraude, evidenciando de xeito descarado o seu papel de axente da patronal, negando a saúde como un dereito e facendo da enfermidade un delito”. 

Además, incidieron en que "nin a Xunta nin a patronal analizan que as causas deste absentismo radican no propio modelo do mercado de traballo (poboación avellentada, atraso da idade de xubilación, carreiras laborais longas e duras, xornadas laborais prolongadas)", así como en el "desmantelamento planificado da sanidade pública".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

