La CIG reivindica que “a saúde é un dereito” en una concentración frente al edificio de la Xunta
El sindicato ataca a Rueda por "criminalizar á clase traballadora" por las bajas laborales
La CIG se concentró este jueves frente al edificio de la Xunta para mostrar su rechazo ante el “intento” del gobierno gallego de “criminalizar á clase obreira” por las bajas laborales. Así, cargó contra el presidente Rueda por “aproveitar o debate sobre o estado da nación para elevar a primeiro plano o absentismo como unha fraude, evidenciando de xeito descarado o seu papel de axente da patronal, negando a saúde como un dereito e facendo da enfermidade un delito”.
Además, incidieron en que "nin a Xunta nin a patronal analizan que as causas deste absentismo radican no propio modelo do mercado de traballo (poboación avellentada, atraso da idade de xubilación, carreiras laborais longas e duras, xornadas laborais prolongadas)", así como en el "desmantelamento planificado da sanidade pública".