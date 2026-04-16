FeC exige al gobierno local que cumpla con el acuerdo plenario contra el racismo y la xenofobia

La formación ligó esta situación al colapso del Rexistro municipal Daniel Alexandre

La formación Ferrol en Común (FeC) denunció este jueves que, a día de hoy, el gobierno local no ha cumplido con ninguno de los puntos incluidos en una moción contra el racismo y la xenofobia aprobada por unanimidad en el pleno municipal en junio de 2025.

A través de una nota de prensa, la agrupación que lidera Jorge Suárez desgranó las cuatro propuestas que conformaban el texto, lamentando que ninguna de ellas ha sido aplicada. Así, critica que no se ha desarrollado ningún programa en el actual curso académico para llevar la cultura de los colectivos migrantes a las escuelas; que a lo largo de los meses se han ido poniendo “excusas” para no colgar del balcón consistorial una pancarta que declare a Ferrol libre de racismo y xenofobia; que no se ha remitido el documento aprobado a los medios de comunicación; y que tampoco se ha conformado la comprometida mesa de trabajo contra esta problemática.

Por otra parte, el grupo municipal ligó estos hechos a las grandes colas que desde hace meses se viven a diario en el Rexistro municipal, calificando la coyuntura de “racismo administrativo”, dado que muchas de las personas que las sufren son de origen inmigrante. De este modo, solicitan el acondicionamiento de un nuevo espacio para el mismo.