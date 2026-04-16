Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

FeC exige al gobierno local que cumpla con el acuerdo plenario contra el racismo y la xenofobia

La formación lamenta que ninguno de los puntos que incluía el texto se hayan respetado

Redacción
16/04/2026 21:25
Pleno de Ferrol
La formación ligó esta situación al colapso del Rexistro municipal
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La formación Ferrol en Común (FeC) denunció este jueves que, a día de hoy, el gobierno local no ha cumplido con ninguno de los puntos incluidos en una moción contra el racismo y la xenofobia aprobada por unanimidad en el pleno municipal en junio de 2025.

A través de una nota de prensa, la agrupación que lidera Jorge Suárez desgranó las cuatro propuestas que conformaban el texto, lamentando que ninguna de ellas ha sido aplicada. Así, critica que no se ha desarrollado ningún programa en el actual curso académico para llevar la cultura de los colectivos migrantes a las escuelas; que a lo largo de los meses se han ido poniendo “excusas” para no colgar del balcón consistorial una pancarta que declare a Ferrol libre de racismo y xenofobia; que no se ha remitido el documento aprobado a los medios de comunicación; y que tampoco se ha conformado la comprometida mesa de trabajo contra esta problemática.

Por otra parte, el grupo municipal ligó estos hechos a las grandes colas que desde hace meses se viven a diario en el Rexistro municipal, calificando la coyuntura de “racismo administrativo”, dado que muchas de las personas que las sufren son de origen inmigrante. De este modo, solicitan el acondicionamiento de un nuevo espacio para el mismo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

xoves na capela, con Crebinsky balkan band

‘Os Xoves da Capela’ brillaron con los Crebinsky
Redacción
Pablo Terroba conferencia Campus Esteiro

Éxito del ingeniero químico Pablo Terroba en su ponencia del Campus Industrial
Redacción
Plaza de Armas Día del Deporte

El Día de la Educación Física en las calles y plazas de Ferrol
Redacción
conferencia de Ana Laborde de la cátedra jorge juan, en sala Carlos III de exponav

Lleno en la Cátedra Jorge Juan para conocer los entresijos de la restauración del Pórtico de la Gloria
Marta Corral