Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El PSOE critica que las obras del cementerio acumulen ya casi un año de retraso

Desde el Concello se avanzó que la recepción de los trabajos está prevista para una fecha próxima

Redacción
16/04/2026 21:19
Obras cementerio de Catabois
La previsión a diciembre de 2025 era que las obras estarían finalizadas el pasado mes de marzo
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El grupo municipal socialista criticó esta mañana el retraso, de cerca de un año, que acumulan las obras de ampliación del cementerio de Catabois. Por medio de un comunicado, el concejal Julián Reina relató que, en el marco de la última comisión de Obras, el Concello reconoció que los trabajos aún no habían finalizado, pese a que la tercera y última prórroga concedida a la adjudicataria, el pasado mes de enero, concluía en marzo.

“Unha vez máis atopámonos cun alcalde que non cumple co que di. A palabra de Rey Varela non dura nin tres meses, demostrando unha total incompetencia para xestionar os prazos dunha obra que é fundamental para a cidade”, afirmó el edil. En este sentido, el socialista recordó que el contrato para la fase 1 de la ampliación del camposanto –que irá creciendo en sucesivos mandatos según las necesidades de espacio detectadas– se formalizó en septiembre de 2024 con la empresa Xestión Ambiental de Contratas, estableciéndose un plazo de ejecución de ocho meses –por lo que debería terminar en mayo de 2025–.

“Estamos en abril de 2026 e o goberno local recoñece hoxe –por ayer– que a obra segue empantanada”, lamentó Reina, sentenciando que la situación “non é só unha cuestión técnica, é unha falta de respeto á veciñanza de Ferrol”. De este modo, el concejal del PSOE exigió al Concello que dé “explicacións detalladas” sobre el estado de los trabajos y las prórrogas concedidas, además de asumir su responsabilidad.

La mayor actuación en años

La respuesta del gobierno local a estas críticas no se hizo esperar, recordando que la intervención, valorada en 1.148.792,97 euros –sobre un presupuesto de 1.261.993– supondrá “a maior intervención deste tipo nos últimos anos” en el camposanto municipal. Respecto a los retrasos, el Consistorio ferrolano afirmó que se le concedieron dos prórrogas a la empresa adjudicataria “motivadas polas inclemencias meteorolóxicas que afectaron ao desenvolvemento normal dos traballos”, a las que se sumó una tercera en diciembre de 2025, por estas mismas razones, si bien el propio alcalde afirmó que sería la última.

En cualquier caso, el ejecutivo local insistió en que, con esta intervención, se busca “ampliar a capacidade e mellora dos servizos” de este cementerio, incidiendo en que se han construido un total de 1.562 nichos, y que de los 65 que se habían habilitado a lo largo de los trabajos en caso de necesidad, 64 ya han sido utilizados. Asimismo, avanzó que la previsión es que se reciban finalmente las obras “nas vindeiras datas”.

Cabe recordar que, como detalló el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, en declaraciones a este Diario, la segunda fase de ampliación del camposanto ya se encuentra redactada y planificada, por lo que, de cara a su ejecución, tan solo sería necesario actualizar los costes sin modificar los pliegos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

xoves na capela, con Crebinsky balkan band

‘Os Xoves da Capela’ brillaron con los Crebinsky
Redacción
Pablo Terroba conferencia Campus Esteiro

Éxito del ingeniero químico Pablo Terroba en su ponencia del Campus Industrial
Redacción
Plaza de Armas Día del Deporte

El Día de la Educación Física en las calles y plazas de Ferrol
Redacción
conferencia de Ana Laborde de la cátedra jorge juan, en sala Carlos III de exponav

Lleno en la Cátedra Jorge Juan para conocer los entresijos de la restauración del Pórtico de la Gloria
Marta Corral