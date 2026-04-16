El Parlamento apoya la propuesta para dotar al Concepción Arenal de una pista deportiva cubierta

Socialistas y nacionalistas denunciaron la dificultad de impartir Educación Física en días de lluvia Daniel Alexandre

El Parlamento de Galicia aprobó esta mañana por unanimidad la propuesta del grupo socialista para dotar al IES Concepción Arenal de Ferrol de una pista deportiva cubierta. Como se recordará, con esta proposición no de Ley la formación buscaba reclamar a la Xunta que cumpliese con el compromiso realizado en 2023 por el actual conselleiro de Educación e Cultura, Román Rodríguez, relativo a la construcción de estas instalaciones en el centro ferrolano.

Así, el diputado Aitor Bouza fue el encargado de defender la propuesta, exponiendo las dificultades que se viven en el centro para impartir clases de Educación Física, especialmente desde la ampliación de horas lectivas de esta materia de 2020. En este sentido, el representante señaló que se trataba de una iniciativa constructiva y que por ello confiaba en obtener el apoyo del resto de formaciones, insistiendo, además, que su agrupación “entendía” que no era algo que se podía hacer de un día para otro y que, por ello, debían plantearse soluciones alternativas hasta que no se pudiese acometer.

Por su parte, el portavoz del BNG, Ramón ‘Mon’ Fernández, instó a la administración autonómica a asumir “a responsabilidade do compromiso” del conselleiro, recodando además que era una demanda de muchos años de la comunidad educativa –mostrando para ello recortes de prensa relativos a esta petición de los años 2021, 2023 y 2025–.

Finalmente, el secretario de la Mesa do Parlamento, el popular Julio García, avanzó que el grupo de gobierno votaría a favor de la propuesta, dado que compartía que era algo necesario, pero no sin antes afear al resto de formación el uso “político” de esta. Asimismo, subrayó que, desde 2009, se había invertido en ese mismo centro más de 500.000 euros y que el proyecto de la pista cubierta no estaba “parado”, sino que las obras, al estar afectadas por el ámbito del baluarte del Infante, tenía que cumplir con una serie de requisitos, como un informe de Patrimonio, que en estos momentos se está tramitando.