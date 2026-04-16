El Marcide celebró el Día de la Voz de mano del barítono Borja Quiza
El CHUF quiso incluir este jueves el acto celebrado con motivo del Día Internacional de la Voz dentro de su programa de acciones del 50 aniversario.
Para tal evento se organizó una sesión protagonizada por la especialista en otorrinolaringología, María del Río, quien estuvo acompañada por el barítono ortigueirés Borja Quiza, que conoce muy bien la importancia que tiene un buen cuidado de la voz. El cantante clásico también tuvo ocasión de deleitar a los presentes con su canto al tiempo que habló sobre los cuidados que le dedica a la que es su herramienta de trabajo y de comunicación a diario.
El artista internacional insistió en que “hai algo máximo na voz”, al tiempo que aseguró que “cantar é a miña paixón absoluta”. El de Ortigueira añadió que “tódalas persoas, con técnica, dedicación, estudo e paciencia poden aprender a cantar”.
Por su parte, la especialista María del Río insistió durante el acto que “o coidado da voz baséase nunha serie de normas, a primeira e máis importante é non fumar, o tabaco é o peor tóxico para a nosa larinxe, relacionado con diversas patoloxías, moitas delas benignas aínda que limitantes, sendo o máis grave o cancro de larinxe”.
La doctora también añadió que el consumo de alcohol es igualmente perjudicial. Asimismo, profesiones como la docencia o del ámbito artístico son las que más problemas de voz presentan y es importante acudir al médico ante síntomas anómalos.