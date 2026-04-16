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Defensa

El ‘Arnomendi’ participará en un simulacro de hundimiento en Burela, este sábado

Se trata de una de las acciones enmarcadas en los ejercicios anuales de ámbito nacional Marsec 26

Redacción
16/04/2026 15:17
El patrullero 'Arnomendi' durante uno de sus ejercicios
Armada
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La Armada participa desde el pasado 6 de abril en una nueva edición del ejercicio anual de seguridad marítima ‘Marsec 26’, que se desarrolla en diferentes escenarios del litoral nacional, concretamente en 15 localizaciones diferentes. Se trata de una “herramienta clave para el adiestramiento conjunto y la mejora de la capacidad de respuesta ante los desafíos actuales en el entorno marítimo”, como explican.

A una de esas localizaciones, como es el puerto de Burela, se desplazará el patrullero con base en el Arsenal de Ferrol ‘Arnomendi’. El buque acogerá esta tarde, al ocaso, un arriado de bandera.

Será mañana, sábado, cuando tenga lugar el simulacro, en el que se desarrollará un escenario de emergencia marítima en el que se tratará de salvar a la tripulación de un pesquero que se hunde en las proximidades del puerto. Participarán medios navales, aéreos y terrestres de organismos competentes en el ámbito de la seguridad en el mar. El barco en cuestión iniciará la llamada de socorro ante una vía de agua interna debido a la ruptura de la estructura del buque, lo que provoca que se hunda de inmediato, conllevando un vertido de combustible. Como consecuencia, se activarán así los protocolos establecidos desplegándose el oportuno dispositivo de búsqueda y rescate de posibles náufragos, su evacuación por medios aéreos, marítimos y terrestres y la atención sanitaria de los heridos, tanto en los buques como en tierra.

El ejercicio en cuestión incluye también la contención del referido vertido para prevenir un daño ambiental, se simulará también el reflotamiento del pesquero y su traslado a puerto.

Las comandancias navales de Ferrol y A Coruña se encargan de la dirección del ejercicio, que busca fomentar la coordinación entre instituciones.

Día de las Fuerzas Armadas

En otro orden de asuntos, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, informaba en las últimas jornadas de los detalles del Día de las Fuerzas Armadas de este año, que tendrá a Vigo como sede, y donde se trasladarán varias unidades locales, como es costumbre cada año. En el acto de presentación en la ciudad olívica estuvo presente también el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar.

Los actos conmemorativos del Día de las Fuerzas Armadas darán comienzo el 26 de mayo y concluirán el 31. La tradicional revista naval, presidida por el Rey Felipe VI, tendrá lugar el viernes 29 de mayo

Visitas al portaaviones ‘Juan Carlos I’ en el puerto de Santander

La Armada informa que este fin de semana estará abierto a visitas en el puerto de Santander el portaaviones ‘Juan Carlos I’ (L-61), su buque insignia, que fue construido en los astilleros de Navantia en Ferrol. 

Las personas que tengan interés en conocer de cerca el mayor buque de guerra, y también más avanzado, construido en España hasta la fecha podrán tomar parte en las jornadas de puertas abiertas que se van a desarrollar el sábado 18 y el domingo 19. Las visitas se producirán en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 15.00 a 20.00 en las dos jornadas. 

Durante las visitas los asistentes podrán recorrer parte del buque y conocer cómo es la vida y el trabajo a bordo de una de las unidades más representativas de la Armada. 

La unidad, que dispone de capacidad anfibia y aérea y dispone de 231 metros de eslora y más de 26.000 toneladas de desplazamiento, arribará a la bahía santanderina hoy –cuando habrá una recepción oficial– para zarpar el próximo lunes. 

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