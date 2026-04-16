Comienza la licitación del nuevo servicio de transporte de viajeros por carretera entre Ferrol y Lugo

La licitación no se limita a los municipios del eje formado entre la ciudad naval y la amurallada AEIG

La Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, inició esta semana el proceso de licitación del nuevo servicio de transporte de viajeros por carretera entre la ciudad naval y la amurallada. La línea, que conecta A Coruña y Lugo a través de Ferrol, Ortigueira, Viveiro y Vilalba, incluirá mejoras respecto al anterior trazado –adjudicado en octubre de 2020 a Autos Carballo, filial del Grupo Arriva desde 2016–, incluida una nueva para en As Pontes.

Tal y como recoge la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, el encargo, que tendrá una vigencia hasta el ejercicio 2030, está valorado en 2.678.534,60 euros, IVA incluido. Se trata de un procedimiento tramitado por vía de urgencia, por lo que las empresas interesadas contarán con un plazo inferior a un mes –concretamente hasta el próximo 11 de mayo a las dos de la tarde– para presentar sus propuestas. Asimismo, la renovada línea formará parte del servicio interurbano ‘Conecta’, puesto en marcha en 2024.

Cabe señalar, no obstante, que si bien esta prestación se centra en la conexión de A Coruña y Ferrol con la capital lucense, su ámbito de actuación es mucho más amplio, abarcando la totalidad de las comarcas de Ferrolterra y A Mariña, así como numerosas poblaciones de las cuatro provincias –incluidas las ciudades de Santiago y Ourense–. Se trata, por tanto, de un contrato que busca mejorar una parte relevante de la red de transporte público existente a día de hoy en la Comunidad.

En cuanto al contrato en sí, la memoria técnica del mismo detalla, como se señaló, que el servicio lo prestaba Autos Carballo desde diciembre de 2020, aprobándose en 2023 una modificación del encargo en la que ampliaba de cinco a diez años el período de concesión. No obstante, tras “verificarse que os datos reais de demanda da concesión se afastaban de xeito importante dos previstos no estudo económico-financeiro”, se optó por renovar el contrato –acordándose, eso sí, en febrero del presente ejercicio que la actual empresa siguiese cubriendo las rutas para poder garantizar la prestación hasta la nueva adjudicación–. De igual modo, al tratarse de una “continuación” del antiguo lote XG-843, se ha optado por no fragmentar más el encargo –el anterior formaba parte de un expediente dividido en un centenar de cuotas–.

De esta forma, las empresas interesadas deberán incluir en su oferta una memoria valorada de la calidad del servicio, incorporando, entre otros contenidos: un análisis de su proyecto de explotación; propuestas de adaptación de la prestación para adecuarse mejor a la demanda de usuarios; un plan de gestión ante imprevistos en el que se aborden puntos como los tiempos de respuesta en caso de avería; potenciales mejoras en la relación calidad-precio; o la posibilidad de poner en funcionamiento una ‘app’ en la que consultar los horarios.

El pliego de prescripciones técnicas recoge, además, una relación de todas las paradas que incluirá el servicio en cada término municipal, el precio de cada billete no bonificado entre las diferentes localidades y punto de subida y bajada, e incluso la relación de descuentos que se deberán aplicar –en el aspecto financiero recalca que una parte será abonada por la administración autonómica para garantizar la viabilidad económica–. También se incluyen otros datos de relevancia para los ofertantes, tales como las tasas de crecimiento poblacional de cada núcleo urbano, el volumen de viajeros por zona o las previsiones de incremento en el número de usuarios para el año 2030.