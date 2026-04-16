Ainara Permuy Marta, de 12 años, gana la sexta edición del concurso ‘Puerto y Ciudad’

'Esta é a miña casa, onde remata o mar' es el título de la imagen vencedora Ainara Permuy

‘Esta é a miña casa, onde remata o mar’ es el título de la obra con la que Ainara Permuy Marta, de 12 años de edad, ha ganado la sexta edición del concurso de fotografía ‘Puerto y Ciudad’ organizado por el organismo que preside Francisco Barea.

‘Grúas, un paisaje urbano’, de Ricardo Fuentes Hedo, de 15 años, y ‘La ansiedad se va donde las manos detienen el tiempo’, de Gabriel Sánchez Otero, de 12 años, completan el podio de esta edición, la más concurrida desde que se creó el certamen, con un total de 78 participantes. Este hecho, señala el Puerto, “reafirma la importancia de esta actividad por la que la seguiremos apostando”.

Los tres ganadores recibirán sus premios –todos ellos de material fotográfico para que sigan cultivando su afición por la fotografía– en un acto que tendrá lugar el 5 de mayo a las 17.30 horas en la Sala Curuxeiras.

En ese mismo momento se dará por inaugurada la muestra que reúne la totalidad de las 78 instantáneas, en las que se sintetiza la visión de los participantes, todos ellos, como se recordará, con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años. La exposición podrá visitarse hasta el día 12 de mayo en horario de 11.30 a 13.00 horas por la mañana y de 17.30 a 19.30 por la tarde.