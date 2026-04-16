Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Achacan a un episodio puntual la suciedad por la descarga de chatarra

Usuarios de la dársena de Curuxeiras se quejaron del polvo esparcido el pasado martes

Redacción
16/04/2026 21:26
Curuxeiras polvo de oxida chatarra
Imagen de la lámina de agua de los pantales el pasado martes
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao achaca a un “episodio puntual por una serie de circunstancias” la diseminación del polvo de chatarra que el pasado martes provocó que algunos usuarios de pesca deportiva que tienen sus embarcaciones amarradas en la dársena de Curuxeiras se quejasen de la suciedad acumulada tanto en sus propiedades como en la lámina de agua.

Fuentes del organismo portuario señalan que este hecho fue algo extraordinario y que siempre se cumplen las medidas correctoras que permiten la descarga de chatarra con normalidad. Como se sabe, esta mercancía es un tráfico muy importante para el Puerto, al ser de entrada –chatarra– como de salida –barra de acero corrugado–.

Algunos usuarios habían manifestado en las últimas horas su malestar por este episodio, criticando que las mangueras que impiden que se esparza el polvo de chatarra no son suficientes, algo que el Puerto desmiente. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

xoves na capela, con Crebinsky balkan band

‘Os Xoves da Capela’ brillaron con los Crebinsky
Redacción
Pablo Terroba conferencia Campus Esteiro

Éxito del ingeniero químico Pablo Terroba en su ponencia del Campus Industrial
Redacción
Plaza de Armas Día del Deporte

El Día de la Educación Física en las calles y plazas de Ferrol
Redacción
conferencia de Ana Laborde de la cátedra jorge juan, en sala Carlos III de exponav

Lleno en la Cátedra Jorge Juan para conocer los entresijos de la restauración del Pórtico de la Gloria
Marta Corral