Achacan a un episodio puntual la suciedad por la descarga de chatarra

Imagen de la lámina de agua de los pantales el pasado martes Daniel Alexandre

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao achaca a un “episodio puntual por una serie de circunstancias” la diseminación del polvo de chatarra que el pasado martes provocó que algunos usuarios de pesca deportiva que tienen sus embarcaciones amarradas en la dársena de Curuxeiras se quejasen de la suciedad acumulada tanto en sus propiedades como en la lámina de agua.

Fuentes del organismo portuario señalan que este hecho fue algo extraordinario y que siempre se cumplen las medidas correctoras que permiten la descarga de chatarra con normalidad. Como se sabe, esta mercancía es un tráfico muy importante para el Puerto, al ser de entrada –chatarra– como de salida –barra de acero corrugado–.

Algunos usuarios habían manifestado en las últimas horas su malestar por este episodio, criticando que las mangueras que impiden que se esparza el polvo de chatarra no son suficientes, algo que el Puerto desmiente.