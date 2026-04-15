Inaguración de la exposición III Centenario del Departamento Marítimo del Norte Daniel Alexandre

El Museo Naval acoge desde este jueves una exposición de carácter conmemorativo, en la que se da cuenta de los 300 años del Departamento Marítimo del Norte.

La selección fue inau­gurada en un acto en el que participaron el director do Museo Naval, Juan Gómez Corbalán; el almirante jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar; el alcalde, José Manuel Rey Varela; y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, entre otros representantes de la vida social de la ciudad.

La muestra se encuentra expuesta al público en lo que fue el penal de San Campio y refleja la creación del Departamento Marítimo del Norte, en 1726, impulsado por José Patiño Rosales, intendente general y secretario del Despacho de Marina de Felipe V, contextualizando cómo se gestó esta estructura administrativa y militar que marcó la trayectoria de la ciudad departamental.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 28 de junio, de martes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y los sábados, domingos y festivos de 10.30 a 13.30 horas.