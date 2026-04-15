Manos Unidas celebra este viernes su tradicional café solidario

La organización celebra este evento cada año AEIG

La delegación local de Manos Unidas ultima la celebración de su tradicional café solidario, una cita que se celebra mañana en el Casino Ferrolano y con la que se pretende recaudar fondos para poder contribuir con las numerosas causas sociales con las que se implica la ONG por todo el mundo, llevando esperanza de futuro a muchas comunidades que lo están pasando mal.

La cita dará comienzo a las 18.00 horas y, como de costumbre, se ha fijado un donativo de ocho euros para contribuir con la causa y para poder degustar el café, chocolate, churros o bollería que incluye el evento, que amenizará Concerto Tempiño. No faltará el tradicional sorteo de regalos entre los asistentes.