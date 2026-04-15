Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad

Manos Unidas celebra este viernes su tradicional café solidario

Redacción
15/04/2026 17:20
La organización celebra este evento cada año
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La delegación local de Manos Unidas ultima la celebración de su tradicional café solidario, una cita que se celebra mañana en el Casino Ferrolano y con la que se pretende recaudar fondos para poder contribuir con las numerosas causas sociales con las que se implica la ONG por todo el mundo, llevando esperanza de futuro a muchas comunidades que lo están pasando mal.

 La cita dará comienzo a las 18.00 horas y, como de costumbre, se ha fijado un donativo de ocho euros para contribuir con la causa y para poder degustar el café, chocolate, churros o bollería que incluye el evento, que amenizará Concerto Tempiño. No faltará el tradicional sorteo de regalos entre los asistentes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Herido leve un motorista tras caerse de su vehículo en el puerto de Ferrol
J Guzmán
Programa Caixa proinfancia

Las familias monoparentales, principales usuarios en Ferrol del programa Caixa Infancia contra la vulnerabilidad
Redacción
El ideal gallego

Manos Unidas celebra este viernes su tradicional café solidario
Redacción
Rey Varela recibe a la niña con síndrome de Rett Violeta

El Concello de Ferrol anima a la ciudadanía a sumarse al evento solidario de este domingo en favor de la pequeña Violeta
Redacción