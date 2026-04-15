Las familias monoparentales, principales usuarios en Ferrol del programa Caixa Infancia contra la vulnerabilidad

Un momento de la mesa institucional celebrada este miércoles en Ferrol Concello

El Ayuntamiento de Ferrol acogió este miércoles la celebración de la mesa institucional del programa ‘Caixa Proinfancia’ de esta ciudad. En la misma participaron las concejalas de Política Social, Rosa Martínez; de Muller e Igualdade, Elvira Miramontes; de Educación, Patricia Cons, así como el jefe del Servizo de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica de la Xunta, Alejandro Vázquez; el asesor del Servizo de Inclusión de la Xunta, Juan José Tembrás, y representantes del referido programa de la Fundación La Caixa como Susan Santos y la responsable de la Asociación Dignidad Galicia, Dolores Romero.

En España, uno de cada tres niños y niñas se encuentra en situación de pobreza, garantizar el bienestar de la infancia es una condición esencial para cumplir con la Agenda 2030 propuesta por la Unión Europea. En este contexto, surge el programa ‘Caixa Proinfancia’ dirigido a familias con niños y niñas de entre 0 y 18 años con pocos recursos económicos y exclusión social. A través del mismo, se trabaja para romper el círculo de la pobreza hereditaria y garantizar el acceso a oportunidades educativas.

Esta iniciativa se lleva a cabo en 155 municipios de España, entre ellos el de Ferrol, donde, según los datos aportados por ‘Caixa Proinfancia’, en el período 2017-2025 el 56% de las familias usuarias son monoparentales y el 62% de las mismas tienen un hijo a su cargo.

Durante el año 2025 el programa atendió la 92 niños y niñas de 57 familias de la zona. La mayoría de los menores recibieron refuerzo educativo, seguido de educación no formal y tiempo libre, apoyo educativo familiar y atención psicoterapéutica.

La concejala de Benestar, Rosa Martínez, destacó la importancia de programas como el referido mientras que la de Muller, Elvira Miramontes, aseguró que “seguiremos traballando en rede para detectar ás familias vulnerables”