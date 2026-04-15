Jorge Quindimil: “En los últimos diez años han sucedido cosas que pensábamos que nunca iban a suceder”

Jorge Quindimil y Marta Sobrido, coordinadoras de la jornada que se celebra este viernes UDC

El ‘lawfare’, los conflictos territoriales y la competencia por los recursos, la regulación internacional de los espacios comunes y la gobernanza de los océanos son los temas sobre los que hablarán cerca de una veintena de expertos en la jornada ‘Ameazas á orde internacional. Claves xurídicas e xeopolíticas’ que organiza este viernes en el Campus Industrial el grupo de investigación Constitucional, Internacional e Europea de la UDC, bajo la dirección de Jorge Quindimil y Marta Sobrido.

El tema de las jornadas más oportuno no podía ser...

Así es. Desde el primer momento la idea fue tratar de dar respuesta académica, con cierto sosiego, a la situación en la que se encuentra el mundo. A veces tenemos la sensación de vivir una era de caos y de escalada de conflictos y, lógicamente, se ha instaurado en la gente un temor muy razonable porque está viviendo cómo está teniendo efectos directos en su propia vida. Marta Sobrido y yo, como organizadores de la jornada, queríamos contar con colegas de distintas disciplinas que pudiesen aportar desde su experiencia, desde su gran nivel académico y profesional, es decir, lograr una masa crítica de especialistas que aborde desde múltiples ámbitos en qué consisten estas amenazas al Derecho Internacional que estamos viviendo.

La nómina de expertos que participan también sitúa al grado de Relaciones Internacionales y al Campus en una posición de referencia en un tema tan actual.

Es positivo para nosotros como Facultad de Humanidades y como grado poder celebrar una jornada como esta. Marta Sobrido y yo somos miembros de un grupo de investigación que coordina ella y que es de Derecho. En mi calidad de coordinador del grado, gracias a la propuesta que en su momento me hizo Reyes García, el actual decano, la intención fue fortalecer los estudios de Relaciones Internacionales desde distintas perspectivas y también ahondar en una idea de que Ferrol tiene potencial para ser un referente en este campo, tanto en Galicia como en España. Creemos que con el evento de esta naturaleza podemos contribuir a ello.

En este contexto mundial de inestabilidad e incertidumbre, ¿qué papel deben tener las Relaciones Internacionales en el alumnado que va a trabajar en ese ámbito?

Este grado puede contribuir, y más en estos tiempos, a fortalecer el rol de los internacionalistas. De hecho, al igual que los compañeros de informática que se dedican a la Inteligencia Artificial, hemos pasado, a nuestro pesar, a ser un poco estrellas también, porque los temas políticos están a pie de calle. Yo pongo varios ejemplos y seguramente a todos nos pasa. Si te paras en cualquier bar de Galicia, el señor o la señora que te encuentras tomando un café están hablando de Donald Trump. Por lo tanto, nuestra disciplina y nuestra profesión, que es para la que estamos formando a internacionalistas, han pasado a ocupar un rol protagónico, y no solo desde las grandes dimensiones de la geopolítica, pues esto le afecta incluso a cualquier pequeña empresa de Ferrol o de Narón a poco que exporte. Es más, cualquier transportista hoy se está viendo afectado en su día a día por lo que está sucediendo en el Estrecho de Ormuz.

¿El alumnado que entra en el grado tiene ya la sensibilidad especial con estos temas?

Es una carrera muy vocacional. El perfil general con el que nos encontramos es el de una persona que está preocupada no solo por cómo está el mundo, sino que quiere un mundo mejor y quiere contribuir a ello. Y, de esta manera, le da exactamente igual dónde pueda trabajar y qué pueda hacer siempre y cuando contribuya a esa vocación de conseguir un mundo mejor.

Sobre la situación internacional, ¿cuál es su pronóstico? ¿Es más optimista que pesimista?

La tentación sobre los pronósticos es enorme, la verdad, y yo soy el primero que los ha hecho, pero hoy es más temerario que nunca hacerlos porque, sin profundizar demasiado, desde hace diez años las lógicas han cambiado. Han sucedido tantas cosas que creíamos que no iban a suceder... Y digo diez años porque este 2026, por ejemplo, se cumple una década del referéndum del Brexit, una decisión que se demostró profundamente equivocada y que entre colegas creíamos, por múltiples razones, que no se iba a dar, y también de la primera victoria de Trump. A partir de ahí vinieron muchas más. Entonces, entre la impredictibilidad de las relaciones internacionales y que parece que estamos en un mundo en el que hay ciertos gobernantes empeñados en tomar decisiones equivocadas, no me atrevo a hacer un pronóstico, pero, al mismo tiempo, soy moderadamente optimista y hay suficientes incentivos como para que esto no escale a un nivel demasiado grave. Creo, pero puede suceder cualquier cosa.