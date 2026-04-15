Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Suceso

Herido leve un motorista tras caerse de su vehículo en el puerto de Ferrol

El incidente tuvo lugar sobre las 14.40 horas en la carretera Baja y el hombre tuvo que ser trasladado al hospital

J. Guzmán
J. Guzmán
15/04/2026 18:41
El incidente se registró a escasos metros de la pasarela de A Malata
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Un motorista tuvo que ser trasladado al centro hospitalario durante la tarde de este miércoles al resultar herido leve tras precipitarse de su vehículo en Ferrol.

Tal y como relató la central Axega-112, el accidente se registró pocos minutos después de las 14.30 horas en la carretera baja del puerto, concretamente en el paso de peatones que une el carril bici y la senda peatonal poco antes de la pasarela que da acceso a la ensenada de A Malata y que cruza sobre la rotonda que marca el final de la FE-13. El motorista, por causas que de momento se desconocen, se cayó de su vehículo, golpeándose fuertemente contra el asfalto.

Así, según detallaron testigos presenciales, otro conductor que circulaba por el vial aparcó su turismo en el margen opuesto de las instalaciones portuarias y asistió al accidentado, que permanecía consciente, apoyándolo contra el enrejado que discurre en paralelo a la senda ciclista. Tal y como señaló el 112, un particular –que podría ser la persona que asistió al herido– fue quien alertó del incidente, solicitando asistencia sanitaria para el hombre.

 De este modo, hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras prestar una atención inicial, el hombre fue llevado al hospital.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Herido leve un motorista tras caerse de su vehículo en el puerto de Ferrol
J Guzmán
Programa Caixa proinfancia

Las familias monoparentales, principales usuarios en Ferrol del programa Caixa Infancia contra la vulnerabilidad
Redacción
El ideal gallego

Manos Unidas celebra este viernes su tradicional café solidario
Redacción
Rey Varela recibe a la niña con síndrome de Rett Violeta

El Concello de Ferrol anima a la ciudadanía a sumarse al evento solidario de este domingo en favor de la pequeña Violeta
Redacción