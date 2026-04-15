Herido leve un motorista tras caerse de su vehículo en el puerto de Ferrol

El incidente se registró a escasos metros de la pasarela de A Malata AEIG

Un motorista tuvo que ser trasladado al centro hospitalario durante la tarde de este miércoles al resultar herido leve tras precipitarse de su vehículo en Ferrol.

Tal y como relató la central Axega-112, el accidente se registró pocos minutos después de las 14.30 horas en la carretera baja del puerto, concretamente en el paso de peatones que une el carril bici y la senda peatonal poco antes de la pasarela que da acceso a la ensenada de A Malata y que cruza sobre la rotonda que marca el final de la FE-13. El motorista, por causas que de momento se desconocen, se cayó de su vehículo, golpeándose fuertemente contra el asfalto.

Así, según detallaron testigos presenciales, otro conductor que circulaba por el vial aparcó su turismo en el margen opuesto de las instalaciones portuarias y asistió al accidentado, que permanecía consciente, apoyándolo contra el enrejado que discurre en paralelo a la senda ciclista. Tal y como señaló el 112, un particular –que podría ser la persona que asistió al herido– fue quien alertó del incidente, solicitando asistencia sanitaria para el hombre.

De este modo, hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local, así como una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Tras prestar una atención inicial, el hombre fue llevado al hospital.