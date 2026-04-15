Ferrol pierde la paciencia ante la proliferación de vertederos ilegales

La AVV de Caranza denuncia que se están tirando habitaciones enteras en la vía pública Daniel Alexandre

Los vecinos de Ferrol comienzan a perder la paciencia ante la proliferación, cada vez mayor, de vertederos ilegales en sus calles, y no son los únicos. El propio Concello reconoce que se trata de un problema que ha ido creciendo de forma exponencial en los últimos meses, advirtiendo de que ya se están tomando cartas en el asunto y que se sancionará con dureza a los infractores.

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Y es que, el último de estos actos incivicos denunciado –que no quiere decir el único registrado en la jornada– tuvo lugar esta mañana en el barrio de Caranza, donde se localizó uno de estos puntos de enseres abandonados apenas una hora después de que el anterior fuese limpiado. “Esto no tiene nombre”, lamenta la presidenta de la AVV Cuco Ruíz de Cortazar, Mapi Rodríguez, relatando que el pasado lunes por la noche se puso en contacto con el área de Servizos para denunciar un vertedero en la calle Ejército Español, que fue retirado a la mañana siguiente solo para encontrarse poco después otro en el parque de Personajes Populares.

“La gente tiene que tener claro que Urbaser no vacía pisos, recoge enseres”, insiste, incidiendo en que se ha llegado a un punto en el que los usuarios no están depositando algún voluminoso a deshora junto a los contenedores, sino conjuntos enteros de mobiliario, bloqueando la acera e impidiendo el paso a personas mayores o con movilidad reducida. A modo de ejemplo, la presidenta señala que durante la Semana Santa, en dos contenedores de la calle Armada Española, se encontraron numerosos muebles, incluidas dos placas de mármol de sendas mesillas de noche, e incluso una bicicleta estática.

“Eso qué supuso, pues que durante dos días estuvo la basura acumulada, porque pasó el camión de carga lateral y lógicamente, si mete eso y lo intenta triturar, se rompe el vehículo”, indica Rodríguez, explicando que el vaciado se tuvo que retrasar hasta el día siguiente al tener que retirar dichos elementos por separado.

Empresas

El volumen de desperdicios abandonados en un mismo punto es tal que tanto el Concello como las diferentes asociaciones vecinales han llegado a la conclusión de que, al menos en muchos casos, estos vertederos ilegales parecen ser responsabilidad de empresas de vaciado de pisos. De hecho, según relata Mapi Rodríguez, la pasada semana se celebró en Canido un encuentro entre el gobierno ferrolano, la Policía Local y representantes de todas las AVV del casco urbano en el que todos coincidieron en que esta situación no podía ser solo cosa de ciudadanos particulares.

Depósito bloqueando la acera en la calle Magdalena Daniel Alexandre

A este respecto, la presidenta de la entidad de Caranza detalla que se tiene constancia de la presencia de estas compañías –un vecino llegó incluso a grabar a dos operarios cuando se disponían a vaciar una furgoneta junto a un contenedor– y que, en cualquier caso, con solo comprobar los elementos abandonados –poniendo como ejemplo dos lavadoras junto a un colector u otros tantos calentadores de 300 litros en otro– es evidente que no se trata únicamente de algún vecino deshaciéndose de enseres de su domicilio.

Investigación

Como se señaló, esta misma teoría de que detrás de la proliferación de los vertederos se encuentran empresas de vaciado de pisos la comparte el gobierno ferrolano. En este sentido, el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, avanzó que la Policía Local “ya está investigando” la situación y que, en el momento en el que se “cace” a un infractor, “las sanciones van a ser duras”, recordando que pueden llegar a alcanzar los 3.000 euros. “Lo que se va a hacer es una nueva campaña de concienciación y un seguimiento policial de estos casos”, apunta.

Así, Tomé López lamenta que el servicio no tiene capacidad de afrontar estas conductas incívicas e ilegales, señalando que “se retira un punto de descarga y a las dos horas vuelve a aparecer otro”. De hecho, en línea con la sospecha de que se trata de compañías especializadas, el edil detalla que se han identificado los lugares “más castigados” por estas prácticas, como son los barrios de Caranza y San Pablo, algunas zonas de Canido y el rural. No obstante, consciente de las limitaciones de las fuerzas de seguridad municipales, el responsable consistorial hizo un llamamiento a los vecinos para que denuncien estas conductas, bien alertando a la Policía Local o grabando a los infractores, asegurando que el anonimato está garantizado.