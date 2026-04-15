El trío ‘Ensemble Favola d’Argo’ cierra el ciclo de música barroca de la Sociedad Filarmónica Ferrolana

Concierto de 'Ferrabosco', en el teatro Jofre dentro del ciclo didáctico Martín Barreiro

El mini ciclo que aúna música y divulgación de la música barroca llega este viernes 17 a su fin en el teatro Jofre, como parte de la programación adicional de la Sociedad Filarmónica Ferrolana.

Será a las 20.30 horas de la mano de ‘Ensemble Favola d’Argo’, un trío de mezzosoprano, clavecín y viola de la gamba, que ofrecerá un programa de música sacra italiana de la primera mitad del siglo XVII, época del nacimiento de la ópera.

Como sucedió ya con la primera de las actividades del ciclo –a cargo del consort de violas gamba ‘Ferrabosco’ el pasado mes de marzo–, el concierto estará precedido de una breve entrevista divulgativa en el escenario, para ayudar al público a apreciar estos tesoros musicales, pieza a pieza.

El programa titulado ‘O Crux Ave, Spes Unica. Música Italiana do século XVII’, correrá cargo del trío que está formado habitualmente por el matrimonio italo-brasileño de la soprano Rosana Orsini y el clavecinista Marco Orsini Brescia, junto al violagambista gallego Pablo Ruibal, aunque en esta ocasión la parte vocal será interpretada por la mezzosoprano navarra Nerea Berraondo, que es una de las voces líricas más prometedoras de su generación en España.

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La actuación programada para este viernes refleja, como explican los organizadores, la riqueza emocional de la música italiana de comienzos del siglo XVII en su propio lenguaje expresivo.

De este modo, la palabra y el sentimiento son el centro de esta música basada en la expresión directa y en la fuerza de la monodia acompañada.

Programa

El repertorio incluye a varios de los compositores más importantes de ese siglo, con obras de Monteverdi y sus coetáneos Merula o Frescobaldi, en un recorrido por una época y una estética que transformó profundamente la música occidental recuperando el sonido original mediante el uso de instrumentos de época.

Las obras que se escucharán son las de Giovanni Felice Sances, como ‘Pianto della Madonna’, y piezas instrumentales y vocales de Andrea Falconieri, Alessandro Grandi y Girolamo Frescobaldi, con ‘Canzone seconda’. El punto fuerte del programa es la presencia de Tarquinio Merula, con su ‘Sonata Cromatica’, la ‘Canzonetta Spirituale sopra alla Nanna’ y ‘Aria sopra la Ciaccona’. El concierto finaliza con Claudio Monteverdi y su ‘Laudate Dominum’.