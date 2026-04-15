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Ferrol

El terminalista Global Ports Holding subraya la “identidad única” del puerto de Ferrol

La empresa que gestionará el tráfico de cruceros en los próximos 30 años presentó el proyecto en la feria de Miami

X. Fandiño
X. Fandiño
15/04/2026 22:15
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Jesús Casás, a la derecha, con los responsables de Global Ports Holding y el presidente de Puertos del Estado, en el centro
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El director regional de Global Ports Holding en el Mediterráneo Occidental, Francesc Grau, resaltó esta semana en la Seatrade Cruise Global de Miami, la feria sectorial más importante del mundo, que el proyecto para la terminal de Ferrol tiene como objetivo “posicionarlo de manera que se potencie su identidad única, al tiempo que se ofrezca una experiencia coherente y de alta calidad a las compañías de cruceros y a sus pasajeros”.

Grau, que estuvo acompañado en el acto por el director de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Jesús Casás, explicó algunos aspectos de los planes que la multinacional de capital británico, una referencia en el mundo de los cruceros –administra más de una treintena de infraestructuras en 19 países–, tiene para sus nuevas terminales de Ferrol y Sevilla. Del primero puso en valor el hecho de ofrecer un “destino conocido por su patrimonio cultural, sus paisajes costeros y sus auténticas experiencias regionales”, como la cercanía a lugares distinguidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reconocimiento al que también aspira la candidatura de ‘Ferrol, porto da Ilustración’.

El director regional de la multinacional señaló que tanto Sevilla como Ferrol tienen “un gran potencial de crecimiento gracias a una inversión específica –en el caso de la de la ciudad naval, de más de 900.000 euros–, la experiencia operativa y la estrecha colaboración con las partes locales interesadas”.

El director del Puerto de Ferrol, Jesús Casás, valoró la apuesta de Global Ports por Ferrol, “una ciudad abierta al mar, que ahora refuerza su apuesta por el turismo de cruceros, un turismo que es motor de transformación urbana y económica para la ciudad”. Este interés situará a la ciudad, añadió, “en el escaparate internacional”, y lo hará, además, de la mano “del mejor operador de terminal del mundo”, con el que en 2030 cuadruplicará los 20.000 turistas que recibe en la actualidad

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