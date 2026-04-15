El PSOE y Ferrol en Común cargan contra el Concello por las obras de reforma del estadio de A Malata

Desde el Concello se aseguró el pasado lunes que las obras de cambio de cubierta comenzarán próximamente Jorge Meis

El pasado lunes, día 13, la Xunta de Goberno Local aprobó la adjudicación de los servicios de dirección de obra, de ejecución y de coordinación de seguridad y salud para los trabajos de la primera fase de la reforma del estadio de A Malata, una intervención que forma parte del macro proyecto ‘Cidade do deporte’. Dicho anuncio, no obstante, despertó las críticas del grupo municipal socialista por el retraso en la resolución de dicho procedimiento en relación a la concesión de las labores en sí, formalizadas el 26 de marzo.

En este sentido, el edil Julián Reina censuró que esta diferencia traerá consigo una demora de las obras en las instalaciones deportivas, dado que estos últimos encargos aún no se encuentran firmados y son necesarios para elaborar el pertinente plan de seguridad de la intervención. “Adxudicaron os traballos sen ter dirección de obra, e agora as actuacións empezan xa con atraso porque teñen que agardar á formalización”, denunció el concejal del PSOE, afirmando que esto era una muestra de la “falta de previsión e a desorganización” del gobierno local.

Asimismo, desde el grupo municipal se incidió en las consecuencias que dicho retraso pueden acarrear a la actividad deportiva en el estadio, dado que las labores, con un plazo de ejecución de siete meses, se simultanearán con la próxima temporada del Racing.

Acuerdo plenario

Por otro lado, desde Ferrol en Común también se criticó el desarrollo de este proyecto, pero en este caso no por sus plazos, sino por una de las actuaciones incluidas en el mismo. Y es que, como señaló la formación, durante la última comisión de Urbanismo, celebrada durante la mañana de ayer, se les trasladó que el espacio que actualmente ocupan los campos de hierba artificial de fútbol 8 y el de entrenamiento anexo al estadio serán suprimidos para de cara a construir un nuevo aparcamiento.

La reprobación, por tanto, viene del incumplimiento de un acuerdo plenario del pasado mes de septiembre relativo a una moción de esta misma agrupación sobre estas instalaciones. La propuesta, votada por puntos, logró el apoyo unánime de la corporación en su petición de suprimir el cierre perimetral de la pista de adiestramiento para su uso, posiblemente en régimen de alquiler, por parte de vecinos particulares –la solicitud de rehabilitar los otros, no obstante, fue rechazada con los votos del grupo popular–.

Así, desde la formación liderada por Jorge Suárez se afea, por una parte, que siete meses después de alcanzar el acuerdo no solo no se haya cumplido, sino que además se va a eliminar dicho campo; y, por otro, que el gobierno local rechace el aprovechar las pistas de fútbol 8 “sen ningún tipo de explicación nin argumento”. De este modo, desde Ferrol en Común se calificó de “contraditoria” la postura del ejecutivo ferrolano, que “predica con esa suposta aposta polo deporte” al tiempo que, a su juicio, elimina espacios “consolidados” para su práctica por parte de la ciudadanía.