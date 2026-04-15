El grupo socialista reclama a la Xunta una pista cubierta para el IES Concepción Arenal

La formación señaló que se trata de uno de los institutos con mayor volumen de estudiantes del término municipal Cedida

El grupo parlamentario socialista presentará mañana jueves en la cámara gallega, en el marco de la comisión de Educación e Cultura, una proposición no de Ley para reclamar a la Xunta “que cumpra co seu compromiso” de construir una pista deportiva cubierta en las instalaciones del IES Concepción Arenal.

Según denuncia la formación en la exposición de motivos de la propuesta, la situación de las mencionadas instalaciones educativas “está a dificultar gravemente o desenvolvemento das actividades académicas”, dado que, al no contar con dicho equipamiento, el personal docente debe buscar soluciones alternativas para impartir las clases de Educación Física en días de lluvia.

Así, señala que en muchas ocasiones esta materia debe realizarse en un aula vacía, lo que hace imposible llevar a cabo actividades que impliquen “correr, xogos con balón ou dinámicas de mobilidade”. En algunos casos, afirman, “chegouse incluso á situación de ter que impartir Eduación Física nos corredores do instituto”, solapando las clases “de dous ou tres grupos nun mesmo espazo reducido”.

Esta coyuntura, insisten, se ven agravada por el hecho de que el actual conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, se comprometió en el año 2023 a dotar al instituto –uno de los de mayor volumen de alumnado de Ferrol, apuntan los socialistas– de una pista deportiva cubierta, unas obras que casi tres años después siguen sin acometerse. De este modo, el grupo parlamentario solicitará a la Xunta, por un lado, una partida específica en los presupuestos de 2026 para este proyecto, así como la ejecución inmediata y urgente de la misma; y, por otro, que mientras no esté construida se aporte una solución alternativa para, además de informar puntualmente a la dirección del centro de los avances, plazos y otros detalles de la actuación.