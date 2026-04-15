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Sociedad

El Concello de Ferrol anima a la ciudadanía a sumarse al evento solidario de este domingo en favor de la pequeña Julieta

La acción se celebrará durante la mañana y la tarde en el pabellón de Esteiro

Redacción
15/04/2026 17:15
Rey Varela recibe a la niña con síndrome de Rett Violeta
Un momento de la visita de Julieta y su madre al Concello
Daniel Alexandre
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El alcalde de la ciudad, José Manuel Rey, junto con la concejala de Política Social, Rosa Martínez, recibieron en la mañana de ayer a Lucía García y su hija Julieta, la pequeña diagnosticada con síndrome de Rett, una enfermedad rara de origen genético que afecta sobre todo a niñas, deteriorando aspectos vitales como su capacidad para hablar, caminar, comer e incluso respirar. 

Son muchas las causas que se han ido gestando en los últimos meses para conseguir fondos para estudiar esta enfermedad rara y lograr una cura. La próxima tendrá lugar este domingo, en el pabellón de Esteiro, promovida por la academia de baile Paso a Paso, que ha organizado diferentes acciones entre las 09.00 y las 14.30 y las 16.00 y 20.00 horas. El regidor animó a ferrolanos y residentes de otros municipios a sumarse a la causa. 

Numerosos establecimientos de Esteiro colaboran también con la propuesta donando parte de sus recaudaciones de ese día. 

Celta de Vigo

Tras la reciente campaña auspiciada por el Racing de Ferrol e la que lograron recaudar 11.000 euros, en las últimas horas Lucía García recibió un bonito mensaje de la presidenta del Celta de Vigo, acompañado de una camiseta firmada por todos los jugadores del equipo, sumándose así a su lucha, y que podrán sortear para conseguir dinero para la asociación Mi Princesa Rett, formada por familias afectadas y que recauda fondos para investigar esta enfermedad. 

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