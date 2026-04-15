El comité de Navantia reclama fondos para un archivo de memoria histórica de los trabajadores represaliados

La nueva placa quedó colocada a la izquierda del acceso principal al astiller Daniel Alexandre

Xosé Manuel Suárez, una de las voces autorizadas en el estudio de la memoria histórica y artífice del informe en el que se fundamenta la declaración de Ferrol como ‘Ciudad de Memoria’ por parte del Gobierno, calcula que son 120 los trabajadores del sector naval que fueron asesinados por sus ideas políticas desde el golpe de Estado de 1936 hasta los sucesos del 10 de marzo del año 1972.

Es una estimación, resalta, pues es muy difícil precisar los nombres y en ocasiones también la vinculación de profesionales de diferentes ramas con el naval, primero bajo la denominación de Sociedad Española de Construcción Naval –SECN– y desde la década de los 40 en la Empresa Nacional Bazán. El trabajo, por lo tanto, no está por hacer, pero sí por encauzar y detallar, aunque para ello vaya a ser necesaria, como apuntó este martes el presidente del comité de empresa, Carlos Díaz, la implicación de la propia compañía pública, por una sencilla razón: el desorden de su archivo, dijo.

El portavoz de la parte social fue el encargado de abrir un acto que, como sucedió hace justo un año, tenía como objetivo descubrir una placa genérica en homenaje a los trabajadores del naval asesinados durante la dictadura franquista. La provisional que se colgó en 2025 dio paso a otra de piedra que estará más cerca del acceso principal del astillero, que reza: “En memoria das persoas traballadoras do naval asasinadas por defender a legalidade republicana e os dereitos democráticos”.

“Estamos aquí para lembrar aos compañeiros que deron a súa vida polos dereitos que hoxe desfrutamos todos e todas nós e tamén o conxunto da clase traballadora”, apuntó el presidente del comité de Ferrol, “estamos aquí para honralos”, añadió antes de reiterar una demanda de los últimos tiempos, en concreto desde 2018, de intentar que el Concello “acceda a crear unha praza aquí ao noso carón para que todas e todos eles teñan o lugar e a homenaxe que merecen. Imos seguir reclamándoo porque o goberno de Ferrol ten que entender que hai que pechar este capítulo dunha vez por todas”.

Acceso a los fondos

Antes del descubrimiento de la placa, cubierta con una bandera republicana y otra gallega, y de que algunos asistentes tomasen la palabra para dirigirse a los presentes, Miguel Curbeira, del comité de empresa, explicó que con el acto de sustituir la placa del año pasado por una nueva se quiere “manter viva a memoria de todos os represaliados por moitos anos”.

Además, apuntó que “aínda que o lugar no que xa en 2018 reclamamos unha praza pública na súa honra, nesta parcela situada fronte a nós, segue a estar abandonada pola inacción do Concello, non queremos que isto afecte á nosa vontade de lembrar aos compañeiros e compañeiras que loitaron coa súa vida polos dereitos que agora temos. Tampouco podemos retroceder na súa defensa, aínda que o panorama político e social pareza cada vez máis escuro. Nin por este motivo deixarnos caer no pesimismo, senón ao contrario: queremos facer desta homenaxe un chamamento á esperanza e á unidade da loita obreira en defensa da liberdade”.

Para Curbeira, los deberes no son solamente crear un espacio público digno en el entorno, sino también un “maior compromiso de Navantia nestes anos de cambio empresarial coa conservación do seu patrimonio histórico”, dijo. “Non pode deixar que se perdan máis de 300 anos de historia obreira e para iso é necesario que se aumente o persoal e o presuposto para esta finalidade, xestionando o acceso aos seus fondos de asociacións e expertos en memoria histórica”, señaló.

Solidaridad

Por último, Miguel Curbeira hizo un llamamiento a la solidaridad “cos nosos compañeiros da Baía de Cádiz vetados e discriminados de xeito intolerable pola súa actividade sindical e por reclamar os seus dereitos. Non permitamos nunca que o exemplo da xente que caeu por defendernos a todas e todos caia no esquecemento”

La situación que se está viviendo en San Fernando es precisamente el motivo por el que la sección sindical de la CGT en el astillero ferrolano convoca para este miércoles a las 10.00 horas en solidaridad con Manuel Balber e Jesús Galván, dirigentes sindicales de la industria auxiliar de la bahía gaditana que llevan más de una semana encerrados en una grúa de la factoría de San Fernando “en contra das listas negras”. El sindicato propondrá en la asamblea de este jueves un paro.