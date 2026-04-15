El COAG celebra el Día de los Museos y Sitios con un acto que aúna arquitectura y música

Coro de Camara AntiQvorum Cedida

La delegación ferrolana del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG– conmemora este sábado, día 18, el Día Internacional de los Museos y los Sitios con un acto que resalta los lugares de culto como “espazo de encontro das artes”. Se celebrará en la iglesia de Dolores a las 20.00 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, y cuenta con la colaboración de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y el patrocinio de la empresa Pimfer.

Los arquitectos locales avanzan que se abordará la arquitectura que albergó la iglesia a lo largo de la historia, desde el románico hasta la Ilustración, a través de la música coral y polifónica, es decir, “harmonizando as dúas formas de arte nun espazo que, transcendendo o seu carácter de lugar de culto, tamén constitúe un ambiente acolledor para a expresión artística”.

La parte musical correrá a cargo del coro AntiQvorum, una de las pocas agrupaciones locales de Galicia centradas en la interpretación de música antigua, particularmente del repertorio del Renacimiento.

Dirigido por José Antonio García Mato, el coro se fundó hace nueve años. En la iglesia de Dolores interpretará las obras ‘Media vita in morte sumus’, una antífona del siglo VIII; ‘Congaudeant catholici’, del Códice Calixtino; ‘Santa María Strela do Día’, de las Cantigas de Santa María; ‘Vos omnes’, de Tomás Luis de Victoria (1585); ‘Komm süsser Tod’, de Bach; ‘Ave verum corpus’, de Mozart; y ‘Sacrum convivium’, de Molfino.