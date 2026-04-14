Una ‘pulpada’ en Caranza con música en directo el próximo sábado 18 de abril

Imagen de archivo de otra de las citas propuestas por la comisión Jorge Meis

La comisión de fiestas del barrio de Caranza organiza el sábado 18 de abril una ‘Festa do Pulpo’ en las instalaciones del CEIP Ledicia desde las 14.30 horas.

Estará Landeira Pulpeiros para suministrar las raciones, que vendrán acompañadas con pan y tendrán un coste de 15 euros. Además, contarán con la música en vivo de Almudena para poder echar unas piezas.