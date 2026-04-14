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Ferrol

Una ‘pulpada’ en Caranza con música en directo el próximo sábado 18 de abril

Se trata de una nueva iniciativa de la comisión de fiestas del barrio ferrolano

Redacción
14/04/2026 22:19
Caranza fiesta La Salle
Imagen de archivo de otra de las citas propuestas por la comisión
Jorge Meis
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La comisión de fiestas del barrio de Caranza organiza el sábado 18 de abril una ‘Festa do Pulpo’ en las instalaciones del CEIP Ledicia desde las 14.30 horas. 

Estará Landeira Pulpeiros para suministrar las raciones, que vendrán acompañadas con pan y tendrán un coste de 15 euros. Además, contarán con la música en vivo de Almudena para poder echar unas piezas.

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