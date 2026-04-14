Un bolso exclusivo y ‘made in’ Ferrol para regalar a una reina Letizia que ya conoce el ‘Filispín’

Yolanda Díaz, la reina y el presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, recibiendo a Marta EFE / Daniel González

Cuando te dicen que vas a participar en un encuentro donde estará la reina Letizia pueden suceder dos cosas: que asistas como una más a una cita que se sale por completo de la rutina de cualquiera o que, además de lo anterior, te armes de valor para que la protagonista conozca lo que haces, el motivo por el que estás ahí. Marta Corral (Ferrol, 2003) hizo lo segundo el pasado miércoles 8 de abril, cuando acudió a la sede de la Cámara de Comercio de España en el marco del décimo aniversario del programa ‘Talento Joven’ que impulsa la entidad.

“Pregunté si tendría la oportunidad de regalarle a ella uno de mis bolsos y se dio la casualidad”, explica sin darse importancia, admitiendo que desde que se popularizó la fotografía de ambas y la historia tras el obsequio, los seguidores no han parado de aumentar en su cuenta de Instagram. “La mía es una marca pequeña, 15405, y se ha notado mucho esa visibilidad porque hemos salido en periódicos nacionales e incluso en el telediario”, relata, asegurando que en el momento de conocer a la reina estaba “sorprendentemente muy tranquila”.

Letizia observando detenidamente el bolso de 15405 EFE / Daniel González

Aunque cualquiera de sus creaciones le hubiese entusiasmado, para Letizia eligió una de piel marrón y con flores grabadas manualmente, como todo lo que confecciona. “Me estuvo preguntando cómo los hacía y después, en otra parte del evento en la que nos invitaban a un café, me volvieron a llamar porque quería hablar conmigo”, sostiene, enumerando que la monarca le estuvo preguntando por su carrera e incluso se interesó por el evento ‘Filispín PopUp’ que organiza con otras creadoras de la comarca y cuya segunda edición, el pasado Sábado Santo en Curuxeiras, volvió a ser un éxito. “Me pareció muy cercana, muy bien”, concluye la ferrolana, que coincidió en el acto con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Idea original

Marta Corral acudió a la cita madrileña tras formar parte de una de las formaciones del programa ‘Talento Joven’ a través de la Cámara de Comercio de A Coruña. Ella, que se graduó en Diseño de Moda, empezó a trabajar en su propia marca en noviembre de 2024, pero pisó el acelerador el pasado verano, cuando aumentó su presencia en mercados y también en redes sociales, aunque por el momento todavía compatibiliza su sello con otras actividades laborales paralelas.

Desde 15405 está elaborando complementos únicos y originales, bolsos en su mayoría, confeccionados de forma artesanal y grabados con una técnica en la que la ferrolana es pionera: lijando directamente la piel, algo que había visto hacerse en otros tejidos como el denim y que reformuló para firmar unas creaciones que se pueden encontrar al detalle en su Instagram, su página web —que abrirá en breve— y en tiendas como la ferrolana Chavs u otro punto venta en el que está a punto de aterrizar en Ortigueira, con los que comparte estética y filosofía.