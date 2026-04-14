Trasladado un conductor tras resultar herido en Pontedeume

El alcance entre vehículos se produjo cerca de la rotonda Jorge Meis

Un conductor tuvo que ser trasladado este mediodía al hospital tras resultar herido en un accidente de tráfico en el término municipal de Pontedeume. Tal y como detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente, una colisión entre dos turismos, se registró escasos minutos antes de las 12.15 horas en la rotonda que conecta las avenidas de A Coruña (N-651) y Ricardo Sánchez (AC-144).

Fue un particular quien alertó del choque a la central autonómica, indicando que uno de los implicados parecía herido y solicitando asistencia médica para el mismo. Así, desde el 112 se movilizó hasta el lugar una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, además de efectivos de la Policía Local de Pontedeume.

De este modo, mientras los agentes municipales regulaban el tráfico, los profesionales del Sergas prestaron una atención inicial al conductor, que posteriormente fue trasladado al centro hospitalario de referencia.