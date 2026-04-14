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Ferrol

Terroba, el ingeniero gallego en la Fórmula 1 y MotoGP, imparte una charla en el Campus

Será este jueves, a las 17.00 horas, en el salón de actos Concepción Arenal

Redacción
14/04/2026 22:16
Pablo Terroba estará en el Campus Industrial de Ferrol impartiendo la conferencia
Pablo Terroba estará en el Campus Industrial de Ferrol impartiendo la conferencia
Cedida
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En salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial acoge este jueves, 16 de abril, la conferencia ‘O camiño dun enxeñeiro. Desde a universidade ata a Fórmula 1’ a cargo de Pablo Terroba (Viveiro, 1993), ingeniero químico gallego que trabaja ahora como asesor de Rendimiento de Productos en ExxonMobil. 

La iniciativa, que empieza a las 17.00 horas, está impulsada por el coordinador del máster en Informática Industrial e Robótica, además de profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Álvaro Michelena

Se prevé que el ponente ahonde en la tecnología y la ingeniería que rodea a los vehículos de competición y sobre el papel que juega un perfil como el suyo en el mundo del deporte de motor, así como el impacto que tiene la ciencia y la química en el rendimiento y la fiabilidad de los coches. 

En sus propias palabras, compartirá con el público “a historia dun mozo normal, da Mariña de Lugo, que a base de paixón, traballo e esforzo chega a cumprir o seu soño, a nivel profesional e persoal”. 

Pueden asistir tanto miembros de la comunidad universitaria como la ciudadanía en general, siendo gratuita la inscripción a través del correo alvaro.michelena@udc.es o el teléfono 881 013 142 antes de las 20.00 horas de este miércoles. 

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