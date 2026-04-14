Terroba, el ingeniero gallego en la Fórmula 1 y MotoGP, imparte una charla en el Campus

Pablo Terroba estará en el Campus Industrial de Ferrol impartiendo la conferencia Cedida

En salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial acoge este jueves, 16 de abril, la conferencia ‘O camiño dun enxeñeiro. Desde a universidade ata a Fórmula 1’ a cargo de Pablo Terroba (Viveiro, 1993), ingeniero químico gallego que trabaja ahora como asesor de Rendimiento de Productos en ExxonMobil.

La iniciativa, que empieza a las 17.00 horas, está impulsada por el coordinador del máster en Informática Industrial e Robótica, además de profesor de la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Álvaro Michelena.

Se prevé que el ponente ahonde en la tecnología y la ingeniería que rodea a los vehículos de competición y sobre el papel que juega un perfil como el suyo en el mundo del deporte de motor, así como el impacto que tiene la ciencia y la química en el rendimiento y la fiabilidad de los coches.

En sus propias palabras, compartirá con el público “a historia dun mozo normal, da Mariña de Lugo, que a base de paixón, traballo e esforzo chega a cumprir o seu soño, a nivel profesional e persoal”.

Pueden asistir tanto miembros de la comunidad universitaria como la ciudadanía en general, siendo gratuita la inscripción a través del correo alvaro.michelena@udc.es o el teléfono 881 013 142 antes de las 20.00 horas de este miércoles.