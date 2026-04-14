Los viajeros del Camino del Mar por etapas llegarán a San Andrés este domingo

Foto del grupo que cubrió la última etapa, la sexta, tras realizar las cinco que se encuentran en territorio lucense Cedida

El proyecto ‘El Camino del Mar Concello a Concello’ prosigue con el avance de sus etapas, llegando el pasado fin de semana a tierras de Ortegal. La acción, en la que se implican cada domingo los municipios por los que discurre la ruta, avanza “demostrando su resiliencia y su profundo calado histórico”, indican desde la Asociación Amigos del Camino del Mar, que impulsa la acción.

Tras completar una “una exigente sexta etapa” de más de 26 kilómetros por los municipios de Mañón y Ortigueira, la asociación se prepara ahora para una de las jornadas más espirituales y paisajísticas del recorrido: el ascenso a la Serra da Capelada y el descenso hacia San Andrés de Teixido, en Cedeira, que tendrá lugar el próximo domingo.

Así, el último tramo recorrido por la expedición arrancó en la Capilla de San Pedro (Mañón) tras reunirse en el albergue de Aveiro do Sor. A pesar de los chubascos intermitentes, los peregrinos completaron los 26,4 kilómetros hasta Pena do Vilar.

Uno de los momentos destacados para la expedición fue la parada en San Claudio, donde existió un hospital de peregrinos. Asimismo, en Casa Rodrigo, el grupo fue recibido por Joaquina Piñeiro, concejala de Turismo de Ortigueira; Francisco Javier Martínez, párroco local, y David Doce, gerente del citado negocio