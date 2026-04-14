‘Localízate no teu comercio local!’ acerca los pequeños negocios a los más jóvenes

Los alumnos ferrolanos al comienzo de la yincana Daniel Alexandre

Los avances tecnológicos de las últimas décadas han cambiado muchos aspectos de la vida de las personas, como la forma de relacionarse, de trabajar e incluso de comprar. Así, si bien muchos negocios han sabido adaptarse a estas tendencias, tanto en términos de visibilidad y promoción como en la propia distribución, el comercio local, más tradicional y cercano, ha sido uno de los sectores más perjudicados por este cambio de paradigma, especialmente a la hora de conectar con las generaciones más jóvenes.

En este marco y con el objetivo de reducir esta brecha, la Xunta puso en marcha recientemente la iniciativa ‘Localízate no teu comercio local!’, una propuesta que busca acercar a los menores a estos establecimientos ‘de toda la vida’. De este modo, la unidad móvil del programa recaló esta mañana en la plaza de Amboage, donde se celebró una yincana en la que tomaron parte una serie de alumnos seleccionados de los centros educativos CIFP Rodolfo Ucha, IES Canido, CIFP Ferrolterra y CPR Arenales.

Con motivo de esta parada, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y el director xeral de Comercio, Gabriel Alén, visitaron esta instalación itinerante para conocer los entresijos de la actividad y hacer entrega del primer premio al equipo ganador de la iniciativa. “Un dos retos que temos en Ferrol é apoiar o noso comercio”, afirmó el regidor, reconociendo que el sector “viviu momentos difíciles” y que, por ello, en el contexto actual de recuperación económica “hai que redoblar os esforzos” para que estos negocios se beneficien de la misma. “Cada vez que se levanta unha persiana, estase a dar vida a nosa cidade”.

En este sentido, Rey Varela puso en valor la importancia de la propuesta, dado que “en tempos nos que a golpe de ‘clic’ se pode ter calquera cousa”, se debe trasladar a los jóvenes la necesidad de contar con un comercio de proximidad, considerando que ambas opciones son “compatibles”. Por su parte, Gabriel Alén recordó que esta iniciativa en Amboage es la culminación de meses de trabajo con los centros educativos participantes, señalando que los ganadores podrán participar “nun festival” que organizará la Xunta a nivel autonómico.