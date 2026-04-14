La SAF inaugura este miércoles el 42º Salón de la Mujer en la Pintura en la Sala Carlos III del museo de Exponav

Imagen de archivo de la inauguración de una edición anterior del Salón de la Mujer de la SAF Jorge Meis

La Sociedad Artística Ferrolana (SAF) inaugura este miércoles, a las 19.00 horas en la Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de Exponav, la 42ª edición del Salón de la Mujer en la Pintura.

Se trata de una iniciativa en la que participan más de medio centenar de artistas que expondrán sus obras y recibirán, por parte de la entidad, el obsequio de unos libros de arte. La entrada está abierta al público y la muestra podrá verse durante las próximas semanas.